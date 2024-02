Mercedes-Benz E-Serisi içten yanmalı motor seçeneğiyle de segmentinin en çok satan otomobili oldu. Rekor yılında gelen bu güçlü performans Mercedes-Benz Türkiye’yi global ülke sıralamasında da 2 basamak yukarı taşıyarak 12’nci sıraya oturttu. 2024 yılına da iddialı başlayan Mercedes-Benz, Ocak ayında satışlarını bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 200 artırdı.

Enflasyonist ortamda otomotivin yatırım aracı olarak tercih edilmesinin 2023’te rekor satış getirdiğini söyleyen Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan “Yıl sonu tahminleri 2024’te pazarın normal seviyesi olan 800 bin araç seviyelerine gelmesiydi. Ancak Ocak ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 71’in üstünde bir artış kaydedildi. Bu dönemde Mercedes-Benz’in satışları da yaklaşık yüzde 200 arttı. Belirsizlik ve daralma endişeleriyle girdiğimiz 2024’te yine rekor ile başlamış olmamız memnuniyet verici, ancak yılın geneli için Şubat ve Mart performansı daha net bir gösterge olacaktır. Şartlar ne olursa olsun, elektrikli dönüşüm ve müşteri deneyimi odağımızla hedefimiz 2024’te de premium pazarda liderliğimizi devam ettirmek” diye konuştu.

“2024’te yeni elektrikli modellerle ürün gamı zenginleşecek”

En zengin elektrikli ürün gamına sahip markalardan biri olarak elektrikli araçlarda da öncü rollerini sürdürmek istediklerini vurgulayan Bekdikhan, “2023’te elektrikli araç satışlarımızın oranı pazar ortalamasının üzerine çıkarak yaklaşık yüzde 15 oldu. 2024 Ocak ayında daha da ivme kazanarak satışını gerçekleştirdiğimiz her 7 araçtan 1’i elektrikli oldu. Zengin ürün gamımıza ek olarak pazara sunacağımız yeni modellerimizin katkısıyla 2024 yılında satışlarımızın yüzde 25’inden fazlasının elektrikli modeller olmasını hedefliyoruz. Elektrikli G-Serisi markamız adına yılın en önemli lansmanlarından biri olacak. 2024’ün üçüncü çeyreğinde bu özel aracımızı Türkiye’de satışa sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Mercedes-Benz’in hedefinin 2039 yılına kadar tüm yeni araç filosunu geliştirmeden tedarikçi ağına kadar uzanan tüm değer zinciri boyunca net karbon nötr hale getirmek olduğunu söyleyen Şükrü Bekdikhan, “Türkiye’de de global vizyonumuza paralel olarak yepyeni teknolojiler üzerinden sürdürülebilir ve çevreye duyarlı çözümler sunmaya devam etmeyi, Türkiye'de elektrikli araçların yaygınlaşmasında öncü rol oynamayı sürdürmek istiyoruz. Bu doğrultuda 2024 yılında elektrikli araç pazarındaki payımızı yaklaşık yüzde 15’ten yüzde 25 seviyelerine çekmeyi hedefliyoruz” diyerek bu yıl pazara sunacakları elektrikli G-Serisi’nden sonra pazardaki toplam elektrikli model sayısını 5’e çıkartacaklarını ve elektrikli araç yelpazesi en geniş markalardan biri olmaya sürdüreceklerini belirtti.

Mercedes-Benz müşterileri fijital deneyimden memnun

Türkiye için olağanüstü şartların yaşanmasına rağmen rekor satışın damga vurduğu bir yılda yeni satış modelini devreye aldıklarını söyleyen Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan; hem dijital hem de fiziksel bir deneyim sundukları için fijital satış şeklinde niteledikleri bu modelle otomotiv sektöründeki değişimi yönlendirmeye devam etmek istediklerini vurgulayarak “Hedefimiz bu fijital deneyim yolculuğunu daha da optimize ederek müşterilerimize mükemmel bir deneyim yaşatmak. Müşterilerimiz yaşadıkları bu yeni nesil deneyimden çok memnunlar. Geçtiğimiz Mayıs ayından bugüne kadar 3 binin üzerinde aracı yeni satış modelimiz üzerinden gerçekleştirdik. Yeni satış sistemi üzerinden gerçekleşecek satışlarımızın toplam satışlar içindeki payını da her geçen gün artırıyoruz. Hedefimiz her on araçtan en az birini dijital ortamdan müşterilerimizle buluşturmak. Ayrıca sistem üzerine yeni özellikler eklenmesi konusunda da çalışmalarımız sürüyor” diyerek ilerleyen dönemde konuyla ilgili detaylı bilgilendirmelerde bulunacaklarını duyurdu.

“Hafif ticaride de elektrikli iddiamızı ortaya koyacağız”

2023’te hafif ticari araç satışlarını bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 47 artırarak 9 bin 294 adet olarak gerçekleştirdiklerini ve yılın ikinci yarısında hafif ticari araç ailesini genişleteceklerini belirten Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz “Yeni modellerimizin yanı sıra tamamen elektrikli eSprinter’i de Türkiye pazarına sunarak binek otomotivdeki elektrikli iddiamızı hafif ticariye de taşımayı hedefliyoruz. Vito segmentinde insan taşımacılığında 1’inci sıradayız. Mercedes-Benz olarak Sprinter ve Vito satışında tüm yılların en yüksek adedine ulaştık. Türkiye’de yer alan modellerimizle lüks segmentte en çok tercih edilen marka olmaya devam edeceğiz. Hem müşterilerimizin hem de onların müşterilerinin yüksek teknolojili, güvenlikli ve konforlu araçları kullanmalarını sağlayacağız” diyerek bu alandaki iddialarının altını çizdi.

Tüm zamanların en çok yönlü ve verimli Mercedes-Benz eSprinter'i, Türkiye’de ilk defa iki gövde uzunluğu, iki batarya boyutu ve iki farklı motor seçeneği ile pazara sunulacak.