MasterChef All Star'da finale kısa bir süre kaldı. Adını finale yazdırmak isteyen yarışmacılar bu hafta her gün bir ceket giyecek. Kalan iki yarışmacı ise elenerek MasterChef hayallerine veda edecek. İlk iki ceketin sahibi olan yarışmacılar adını finale yazdırırken dün akşam ise Esra Tokelli adlı yarışmacı üçüncü ceketin sahibi oldu.



“Müthiş bir mücadele vardı. Sürprizlere açık ve zor bir final olacak”

İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından düzenlenen “Gastro Talks 7” etkinliğinde, “Türk Gastronomisinde Marka Kimliği" söyleşisine katılan ve gastronomi öğrencileri ile bir araya gelen ünlü Aşçı ve Şef Mehmet Yalçınkaya, jüri olarak yer aldığı program hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Ocak ayının ilk haftasında finalin yapılacağını hatırlatan Yalçınkaya şampiyon olacak kişi ile ilgili bir tahmin yürütemediklerini söyleyerek, “Bu sene zaten program All Stardı. Bu yüzden de çok müthiş bir mücadele vardı. Artık sonlara yaklaşıyor, Ocak aynın ilk haftasında final yapacağız. Bizim için gerçekten güzel bir sezon oldu. Çünkü 5 yılın yarışmacıları bir araya geldi. Biz de sonucu merakla bekliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda son 5 ya da 7’yi tahmin ediyorduk ama bu yıl gerçekten bir tahminimiz yok. Herkesin şampiyon olur dediği görüldüğü gibi elendi. Sürprizlere açık ve zor bir final olacak” dedi.