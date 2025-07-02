Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tunç, “Peygamber Efendimizin saygısızca karikatürünün çizilmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır. Yurtdışında bulunduğu tespit edilen 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış olup, soruşturma titizlikle sürdürülmektedir” ifadelerine yer verdi.
Soruşturma kapsamında yurt dışında olduğu belirlenen 2 kişi için de yakalama kararı çıkarıldı. Adalet Bakanlığı ve ilgili kurumlar tarafından yürütülen çalışmaların hassasiyetle sürdüğü vurgulandı.
Yolsuzluk soruşturmasında İBB'ye 4. dalga operasyonu: 49 kişi hakkında gözaltı kararı
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Kamuoyunda büyük tepki çeken olayla ilgili sürecin hukuki açıdan en sıkı şekilde takip edileceği belirtiliyor.