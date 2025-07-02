Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tunç, “Peygamber Efendimizin saygısızca karikatürünün çizilmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır. Yurtdışında bulunduğu tespit edilen 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış olup, soruşturma titizlikle sürdürülmektedir” ifadelerine yer verdi.

Soruşturma kapsamında yurt dışında olduğu belirlenen 2 kişi için de yakalama kararı çıkarıldı. Adalet Bakanlığı ve ilgili kurumlar tarafından yürütülen çalışmaların hassasiyetle sürdüğü vurgulandı.

Kamuoyunda büyük tepki çeken olayla ilgili sürecin hukuki açıdan en sıkı şekilde takip edileceği belirtiliyor.