İlk kez İstanbul’a gelen Mardinli çocukların mutluluğu

Mardin’in Kızıltepe İlçesi Akçapınar Köyü’nde öğretmenlik yapan Esra Boyraz, basından takip ettiği Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı’nın iyilik çalışmalarını okuluna getirmek istemiş ve okulundaki bazı ihtiyaçların giderilmesi için Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’yı davet etmişti. Çocukların daha iyi şartlarda eğitim görebilmeleri için harekete geçen Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı ve WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu iş birliğiyle Haziran ayında Akçapınar İlkokulu’nun bakım ve onarımı yapılmış, bir zeka sınıfı oluşturulmuş, öğrencilere giysi, oyun ve kırtasiye setleri hediye etmişti.

Mardinli çocuklar ilk kez İstanbul’u gezdi

Esra öğretmenin davetini kırmayarak Mardin’in Kızıltepe İlçesi Akçapınar köyü okulunu ziyaret eden ve öğrencilerle buluşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya Enver isimli bir öğrencinin İstanbul’u görmek istediğini söylemişti. Başkan Yazıcı verdiği sözü tutarak Akçapınar İlkokulu’nda okuyan öğrencileri ve öğretmenleri Tuzla’da misafir etti. İlk kez uçağa binen ve İstanbul’u ilk kez gören çocuklar Tuzla’daki Tema Park’ta doyasıya eğlendiler. Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı ve İstanbul İl Kültür Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzeleri gezdiler.

“Akçapınar Köyü ile Tuzla arasında bir kardeşlik bağı oluştu”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Mardin’den İstanbul’a gelen öğretmen Esra Boyraz ve öğrenciler ile Tuzla Belediyesi Ayyıldız Sosyal Tesisleri’nde bir araya geldi. Çocuklarla tek tek sohbet eden Başkan Yazıcı, “Buraya gelerek bizlere şeref verdiniz. Mardin’de bizleri güler yüzle karşılaşmıştınız. Orada Enver’le satranç oynarken, Enver kulağıma ‘Ben İstanbul’a gitmedim’ dedi. Enver’in bu sözü üzerine sizleri ağırlama düşüncesi oldu. Şeref duyduk. Kızıltepe ile Akçapınar Köyü ile Tuzla arasında bir gönül bağı oluştu. İnşallah bundan sonra her zaman burada bir yeriniz olduğunu unutmayın” dedi.