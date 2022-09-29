Elazığ’daki gençlik festivaline 10 bin kişi katıldı

Elazığ’da bir kulüp tarafından düzenlenen gençlik festivaline 3 günde yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Elazığ’da bu yıl ilki düzenlenen gençlik festivali yoğun katılım ile gerçekleşti. Elazığ Kamp Kulübü tarafından organize edilen festival, Türkiye’nin 35 ilinden yaklaşık 10 bin müziksever ve doğaseveri ağırladı. Hazar Gölü kıyısındaki Plajköy köyünde üç gün boyunca süren festivalde DJ Onur Yıldız, Kadir Uçan ve Zafer Döner sahne alırken, katılımcılar gönüllerince eğlendi.

"Böyle bir yerin olduğunu ilk defa görüyoruz"

Festivale Adıyaman’dan gelen Mehmet Volkan Alparslan, "Türkiye’deki birçok etkinliğe katılıyoruz. Elazığ’a ilk defa geliyoruz ve burada böyle bir yerin olduğunu bilmiyorduk. Birçoğu eğlendi, kamp yaptı, tatil yaptı ve yüzmeye gidenler oldu. her şey çok güzel gidiyor" dedi.

Festivalin yoğun bir katılımla gerçekleştiğini belirten Kamp Kulübü Başkanı Kamuran Aşar, "Elazığ’ın ve Hazar Gölü’nün tanıtımı için elimizden geleni yapıyoruz. Bugün Hazar Gölü’nün kıyısında bulunan Plajköy köyümüzde çok güzel bir festival yaptık. 35 şehirden 10 bin insan bu festivale katıldı. Turnuvalar, yarışmalar, tekne turları ve konserler oldu. Elazığ’ın ve Hazar Gölü’nün tanıtımı için önemli bir projeydi. Bu projenin sahibi olmak ve yürüten olmak gerçekten çok gurur verici bir duygu. Bundan sonraki süreçte bunu geleneksel hale getirip Elazığ’ımızın bu şirin yerini turizme kazandırmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Festivalin kendileri ve çevre köyler için ciddi bir katkı sağladığını ifade eden Köy Muhtarı Yavuz Dilek, "Bizim köy ve çevre köylerin kalkınması için ürünler getirip burada satıyorlar. En büyük hedefimiz bu doğa güzelliği ülkeye tanıtmak. Bütün insanların burayı tanınmasını istiyoruz. Bütün insanları burada misafir etmeye hazırız" şeklinde konuştu.