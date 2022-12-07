“Anadolu Arifleri ve Alimleri” yazma eserler sergisi Tantavi’de açıldı

Konya’da Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından düzenlenen “Anadolu Arifleri ve Alimleri” Yazma Eser Sergisi, Meram Belediyesi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde açıldı.

Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Konya’da yaşamış, burada eser vermiş, talebeler yetiştirmiş arif ve alimlerin eserlerinin yer aldığı sergide, Mevlana’dan İsmail Ankaravi’ye, İbn Arabi’den talebesi Sadreddin Konevi’ye, Yunus’tan Sarı Abdullah Efendi’ye kadar pek çok âlim ve arifin eserleri sergileniyor. Mesnevi’nin günümüze ulaşan en eski yazma nüshalarından birinin yanı sıra Yunus Emre Divanı’nın Süleymaniye Kütüphanesi’nde bulunan en eski nüshası ile Konya kadısı ve Anadolu başkadısı büyük alim Urmevi’nin Osmanlı coğrafyasına yayılan ve medreselerde uzun yıllar ders kitabı olarak okutulan eserleri de ilk defa Konya’daki sergide yerini aldı. Daha önce sadece Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ve Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen serginin Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde ki açılış töreni, okunan Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

“Anadolu’nun ilmini, irfanını ve alimlerini bugünle ve yarınla buluşturuyoruz”

“Anadolu Arifleri ve Alimleri” temasıyla, Konya’da ilk defa düzenlenen yazma eser sergisinin açılışında konuşan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, böylesi anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapmış olmaktan dolayı duyduğu gurur ve mutluluğu dile getirdi. Geçmişteki alim ve ariflerin fikirlerini, düşüncelerini, eserlerini, miraslarını yaşatmak adına verilen çaba ile onlara karşı olan vefa borcunun bir kısmını ödeme gayretinde olduklarını ifade eden Başkan Kavuş, “Bu sergiyi ihtişamlı yapan şey öncelikle ismi; ’Anadolu Arifleri ve Alimleri.’ Her birinin, hayatları, fikirleri, düşünceleri ve mücadeleleri üzerine yüzlerce ciltlik kitap yazılsa az gelecek insanlardır onlar. Her biri ruh ve hakikat dünyamızın kahramanları, ilim denizinin damlaları, kültürümüzün, medeniyetimizin, dinimizin ve dilimizin nefesi olmuştur. İşte ev sahipliği yaptığımız bu sergi ile Anadolu’nun, ilmini, irfanını ve alimlerini bugün ve yarınla buluşturuyoruz. Burada eserleri bulunan tüm alim ve arifleri rahmet ve minnetle anıyor, sergimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

“Bu serginin değeri Konya’da bilinecek”

Gerçekleştirilmesi adına büyük emekler verilen serginin Konya’ya taşınmış olmasından duyduğu mutluluğu ifade eden Konya Vali Yardımcısı Faruk Bekarlar da, bu kıymetli eserlerin Konya ile buluşmasını sağlayan tüm isimlere tek tek teşekkür etti. ‘Altının değerini sarraf bilir’ kabilinden bu serginin değerinin de Konya’da yaşayan pek çok insan tarafından bilineceğinden şüphesi olmadığının altını çizen Vali Yardımcısı Bekarlar, “Şehrimiz böyle güzel etkinliklere ev sahipliği yapmaya, insanımızda bu eserleri görmeye devam edecektir inşallah” dedi.

“Dünya standartlarında çok nadir yapılan bir sergidir”

Böylesi önemli bir serginin Türkiye genelinde daha önce sadece 2 kere yapıldığına dikkat çeken Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Muhittin Macit ise, “Böylesi bir sergi daha önce ‘Mürekkebin İzi’ ismiyle Beştepe Millet Kütüphanesi’nde, Kutsal Risalet Yazma Mushaf Sergisi’ ismiyle de Atatürk Kültür Merkezi’nde açılmıştı. Üçüncüsü Meram Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde açıldı. Nitelikli yazma eserler sergisi, çeşitli nedenlerle dünya standartlarında çok nadir yapılan bir sergidir. Yazma eserleri bir yerden bir yere taşımak ve sergilemek zor bir iştir. Bu salon olmasaydı böyle bir sergiyi gerçekleştirmek de mümkün olmayacaktı. Bunun gerçekleşmesinde büyük emek veren Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’a şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi kesilirken salonu gezen katılımcılar, birbirinden nadide eserleri inceleyerek bilgi aldı. Sergi, 18 Aralık 2022 tarihine kadar Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde ziyarete açık olacak. Serginin açılışına, Konya Vali Yardımcısı Faruk Bekarlar, Yazma Eserler Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhittin Macit, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Konya Müze Müdürü Ömer Faruk Türkan, Konya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Kızılay Konya Şube Başkanı Hüseyin Üzülmez ile sanatseverler katıldı.

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