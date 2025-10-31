Avrupa ve Türkiye treyler sektörünün öncü markalarından KRONE’nin İcra Kurulu Başkanı Bernard Krone, şirketin Tire Organize Sanayi Bölgesi’ndeki üretim tesislerini ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında şasi üretim ve montaj hatlarında incelemelerde bulunan Krone, kalite süreçleri, tedarik zinciri entegrasyonu ve ihracata dönük üretim kabiliyetleri hakkında yerinde bilgi aldı.

Programın devamında Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu ve TOSBİ (Tire Organize Sanayi Bölgesi) Bölge Müdürü Oğuz Düztaş ile gerçekleştirilen görüşmede, bölgesel sanayi ekosisteminin güçlendirilmesi, nitelikli istihdamın artırılması ve sürdürülebilir üretim uygulamaları ele alındı.



Ziyaretin sonunda Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, bölge ekonomisine katkıları ve yatırımları dolayısıyla Bernard Krone’ye teşekkür plaketi takdim etti.

Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu:

“KRONE’nin Tire’deki varlığı ilçemiz için yüksek katma değer ve istihdam anlamına geliyor.

Sürdürülebilir üretim anlayışı ve yerel tedarikçilerle kurulan ilişkiler, Tire’nin sanayideki rekabetçiliğini artırıyor. Bu güçlü iş birliğinin, yeni yatırımlar ve nitelikli istihdamla büyümesini destekliyoruz.”

Bernard Krone:

Ziyareti sırasında özellikle son üç yılda gerçekleşen dönüşüm ve başarıdan dolayı KRONE Ticari Araçlar Genel Müdürü Kartal Erköy ve KRONE Trailer International Genel Müdürü Semih Pala liderliğindeki KRONE Türkiye ekibine teşekkür eden Bernard Krone, şu ifadeleri kullandı:

“Yüksek medeniyet mirasına sahip bu güzel ülkede bulunmaktan büyük kıvanç duyuyorum.

Tire fabrikamız, KRONE’nin global üretim ağı içinde stratejik bir öneme sahip. Buradaki genç ve nitelikli iş gücü, esnek tedarikçi ekosistemi ve yüksek kalite standartları, müşterilerimize sunduğumuz güvenilirliğin temelini oluşturuyor. Ayrıca Tire fabrikamız, dijitalleşme ve yalın üretim alanlarındaki öncü uygulamalarıyla KRONE’nin küresel üretim ağı için de örnek teşkil ediyor.

Türkiye, kendi dinamikleri olan güçlü bir pazar. Burada başarının, yalnızca ürün kalitesiyle değil; müşteriye yakınlık, finansal çözümler, satış sonrası hizmetler ve 32 ülkeye gerçekleşen ihracat ile perçinlendiğini gözlemliyoruz. Bu yaklaşım, KRONE’nin Türkiye’deki yapılanmasının ne kadar sağlam bir zemine oturduğunu gösteriyor.

Özellikle dijital dönüşüm ve yalın üretim konularında Tire tesisi, KRONE’nin diğer fabrikalarına ilham veren ve uygulamalarıyla örnek gösterilen bir üretim merkezi haline geldi. Önümüzdeki dönemde verimlilik, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik odaklı adımlarımızı hızlandırırken, yerelleşme ve yan sanayi iş birlikleriyle katma değeri bölgede tutmayı önemsiyoruz.



Türkiye’ye güvenimiz tam ve Türkiye’nin ihracat potansiyeline inanıyoruz; Tire tesisimizi yalnızca iç pazar için değil, bölgesel bir ihracat üssü olarak konumlandırmaya devam edeceğiz.”