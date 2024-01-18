Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Zeytinalanışeyh İlk ve Ortaokulu’nda öğrencilere çeşitli konularda seminer verildi.

Köyceğiz Zeytinalanışeyh İlk ve Ortaokulu’nda öğrencilere; verimli ders çalışma, özbakım, sorumluluklarımız, akran zorbalığı, ihmal ve istismar, LGS hazırlık, mesleki rehberlik, sınav kaygısı ile başa çıkma konularında seminer gerçekleştirildi. Seminer Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce görevlendirilen rehber öğretmenler Hande Mutlu İvgin ve Taha Aktürk tarafından verildi. Köyceğiz Zeytinalanışeyh İlk ve Ortaokulu Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “Rehber öğretmenler Hande Mutlu İvgin ve Taha Aktürk öğrencilerimizi çeşitli konularda bilgilendirdi. Öğrencilerden gelen soruları cevaplandırdılar. Öğrencilerimiz için verimli bir sunum gerçekleştirdiler. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.