Bu yıl içerisinde işlem görmeye başlayan 12 şirketin son üçü beklentinin oldukça altında kaldı. Rönesans Gayrimenkul ve Lila Kağıt halka arz fiyatlarının altında işlem görürken Koton da an itibariyle halka arz fiyatına yakın seviyelerde işlem görüyor.

KOTON hisseleri ise 10 Mayıs cuma günü Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamıştı. Son halka arzın 3.işlem gününde düşüş devam ediyor.2.gününden taban olan KOTON hissesi 30,50 liradan halka arz olmuştu. Bugün yani 3.gününde ise 30,40 liraya kadar geriledi.

Son dönemdeki halka arzların ilk günlerindeki düşüşü nedeniyle halka arzlar yatırımcılara beklediğini veremiyor. Her iki halka arzın konsorsiyum lideri Ak Yatırım. Ak Yatırım ayrıca son 2 yılın en kötü halka arzı olan Rönesans Gayrimenkul YO’nun da halka arzını yapmıştı.

KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL HALKA ARZ GELİRİ NEREDE KULLANILACAK?

Şirket halka arzdan elde edeceği geliri aşağıdaki gibi kullanmayı hedeflemektedir:, 30-40% Yurt içi ve yurt dışı mağaza açılışları ve yenilemeleri, depo otomasyonları yatırımları ve bilgi teknolojileri yatırımları, 60-70% Şişli İşletme Sermayesi

KOTON’UN SAHİBİ KİMDİR?

Yılmaz Yılmaz 1962 yılında Adapazarı’nda dünyaya gelmiştir. Asıl mesleği subaylıktır. 1984 yılında Deniz harp okulundan Deniz Teğmen rütbesinden mezun olmuştur. 1991 yılında Deniz kuvvetleri komutanlığından ayrıldığında, üst teğmen rütbesi ile SAS Tim komutanı olarak görev almıştır.

LİLA KAĞIT HİSSELERİ DE ÇAKILDI!

Halka arzının 4.işlem gününde taban seviyelerine gerileyerek kayıp yaşamaya başlandığı belirtildi. Lila Kağıt hissesi 37,39 liradan halka arz olmuştu. Bugün yani 4.gününde ise 36,40 liraya kadar gerilediği belirlendi.