Yılın ahileri Başkan Altay’ı ziyaret etti
AHİLİK HAFTASI KUTLAMALARI KAPSAMINDA YILIN TÜRKİYE AHİ ÇIRAĞI SEÇİLEN AHMET DURMAZ, YILIN KONYA AHİSİ ABDULLAH İYİTAŞCILAR VE YİNE YILIN KONYA KALFA AHİSİ ATILAY ÖZKAN, KONYA ESNAF VE SANATKARLAR ODASI BAŞKANI MUHARREM KARABACAK İLE BİRLİKTE KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI UĞUR İBRAHİM ALTAY’I ZİYARET ETTİ.
Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Yılın Türkiye Ahi Çırağı seçilen Ahmet Durmaz, Yılın Konya Ahisi Abdullah İyitaşcılar ve yine Yılın Konya Kalfa Ahisi Atılay Özkan, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak ile birlikte Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.
Kırşehir’de düzenlenen 33. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Yılın Türkiye Ahi Çırağı Ahmet Durmaz, Yılın Konya Ahisi Abdullah İyitaşcılar ve Yılın Konya Kalfa Ahisi Atılay Özkan, KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak ile birlikte Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile bir araya geldi. Başkan Altay, ahiliğin bir Selçuklu geleneği, Ahi Evran’ın da Selçuklu değeri önemli bir şahsiyet olduğunu belirterek, payitaht şehir olarak; ahiliği, sanatı, sanatçıyı ve ustalığı sahiplenmesi gereken doğru yerin Konya olduğunu kaydetti.
Başkan Altay, “Bunu da 3 dönemdir gösteriyorsunuz. Allah razı olsun. Bütün arkadaşlara başarılar diliyorum, hepsini tebrik ediyorum. Allah nazardan saklasın. Önemli olan gençlerimize iyi örnekler ortaya koyabilmek. Yeni nesil daha kolay ve hızlı hareket etmek istiyor. Ama bir emek, alın teri olmadan hem kazanç olmuyor, hem de kazancın bereketi olmuyor. Gençlerimiz için de çok iyi bir örnek teşkil etti. Hayırlı olsun” diye konuştu.
"Pandemi sürecinde büyükşehir belediyemiz esnafımıza destek oldu"
KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak ise, 2018 yılın Türkiye Ahisi, 2019 yılının Türkiye Ahi Çırağı ve 2020’nin Türkiye Ahi Çırağı’nın Konya’dan çıktığını hatırlatarak, “Ben burada oda başkanlarımıza, teşkilatımıza ve seçilen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu arkadaşlarımız inşallah örnek olacak. Bir pandemi süreci geçirdik. Bu süreçte özellikle Büyükşehir Belediyemizin 35 bin esnaf ve sanatkârımıza, ihtiyacı olanlara, yanında çalıştırdığı kardeşlerimize desteği oldu. Bu, unutulmayacak ve sürekli zikredilmesi gereken konulardan bir tanesi olacak. Tekrar çok teşekkür ediyorum” dedi.
|İmsak
|05:20
|Güneş
|06:46
|Öğle
|13:01
|İkindi
|16:25
|Akşam
|19:07
|Yatsı
|20:27
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Göztepe
|2
|4
|4. Karagümrük
|2
|4
|5. Beşiktaş
|2
|4
|6. Hatayspor
|2
|4
|7. Antalyaspor
|2
|4
|8. Fenerbahçe
|2
|4
|9. Kasımpaşa
|2
|3
|10. Sivasspor
|2
|3
|11. Erzurumspor
|2
|3
|12. Kayserispor
|2
|3
|13. Konyaspor
|1
|1
|14. Gaziantep FK
|2
|1
|15. Trabzonspor
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|1
|17. Malatyaspor
|2
|1
|18. Denizlispor
|2
|1
|19. Çaykur Rizespor
|2
|0
|20. Ankaragücü
|1
|0
|21. Başakşehir
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|2
|6
|2. Tuzlaspor
|2
|4
|3. Samsunspor
|2
|4
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Adanaspor
|2
|4
|6. Balıkesirspor
|2
|3
|7. Bursaspor
|2
|3
|8. Altınordu
|2
|3
|9. Bandırmaspor
|2
|3
|10. İstanbulspor
|2
|3
|11. Ankaraspor
|2
|3
|12. Ümraniye
|2
|3
|13. Akhisar Bld.Spor
|2
|1
|14. Altay
|2
|1
|15. Boluspor
|2
|1
|16. Eskişehirspor
|2
|1
|17. Giresunspor
|2
|1
|18. Menemen Belediyespor
|2
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|2
|6
|2. Everton
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|2
|6
|6. Tottenham
|2
|3
|7. Wolverhampton
|1
|3
|8. Brighton
|2
|3
|9. Aston Villa
|1
|3
|10. Leeds United
|2
|3
|11. Chelsea
|2
|3
|12. Newcastle
|2
|3
|13. Man City
|0
|0
|14. Burnley
|1
|0
|15. M. United
|1
|0
|16. West Ham
|2
|0
|17. Sheffield United
|2
|0
|18. Fulham
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. West Bromwich
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|2
|6
|2. Real Betis
|2
|6
|3. Villarreal
|2
|4
|4. Celta de Vigo
|2
|4
|5. Valencia
|2
|3
|6. Osasuna
|2
|3
|7. Getafe
|1
|3
|8. Cádiz
|2
|3
|9. Real Sociedad
|2
|2
|10. Real Madrid
|1
|1
|11. Eibar
|2
|1
|12. Huesca
|2
|1
|13. Real Valladolid
|2
|1
|14. Atletico Madrid
|0
|0
|15. Barcelona
|0
|0
|16. Elche
|0
|0
|17. Sevilla
|0
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Deportivo Alaves
|2
|0
|20. Athletic Bilbao
|1
|0