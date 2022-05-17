Vali Özkan şehit kızının doğum günü sevincine ortak oldu

Konya Valisi Vahdettin Özkan, şehit polis memuru İsmail Yalçın’ın 7 yaşına giren kızı Ahsen Ebrar Yalçın’ın doğum günü sevincine ortak oldu.

Konya Valiliği’nce şehit polis memuru İsmail Yalçın’ın kızı Ahsen Ebrar Yalçın’a eğitim gördüğü okulda sürpriz doğum günü etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Konya Valisi Vahdettin Özkan katıldı. Vali Özkan, şehit kızı Ahsen Ebrar’ın yeni yaşını kutlayarak ailesiyle birlikte hayırlı ve sağlıklı bir ömür temennisinde bulundu. Doğum günü pastası kesilen kutlamada daha sonra Ahsen Ebrar Yalçın’a ve kardeşi Yusuf Yalçın’a hediyeler verildi. Okul öğretmenleri ve öğrencileri ile hatıra fotoğrafı çektiren Vali Özkan’a, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İbrahim Akyüz de eşlik etti.