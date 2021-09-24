TKB’den Akşehir Belediyesine bir ödül daha

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesinin ilçede hayata geçirdiği Rüştü Bey Hanı Restorasyonu; Tarihi Kentler Birliği (TKB)’nin Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda Başarı Ödülü kazandı.

Tarihi Kentler Birliği tarafından 20’ncisi düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışmasına bu yıl 33 belediye; 33 uygulama ve 28 proje dalında 61 proje ile başvurdu Yarışma Jürisinin değerlendirmeleri sonucunda; çeşitli kategorilerde ödüller verildi. Akşehir Belediyesi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesindeki İller Bankası Konya Bölge Müdürlüğü işbirliği ile yürütülen Rüştü Bey Hanı Restorasyonu ile başarı ödülüne layık görüldü. İstanbul’da düzenlenen ödül törenine Akşehir Belediye Başkanı Vekili Mehmet Serhat Arslan, Akşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız katıldı. Akşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Serhat Arslan; Akşehir Belediyesine verilen ödülü, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Hayrettin Güngör’ün elinden aldı.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Tarihi Kentler Birliğince Akşehir Belediyemiz tarafından yapılan proje çalışmaları geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda ödüle layık görüldü. Rüştü Bey Hanı Restorasyonu Projemiz Tarihi Kentler Birliği’nin Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda Başarı Ödülüne layık görülmüştür Tarihi ve kültürel açıdan eşi bulunmaz değerlere sahip olan Akşehir’imizde yaptığımız bu çalışmaların Tarihi Kentler Birliği’nce birçok kez ödüle değer bulunması bizleri hem gururlandırmış hem de mutlu etmiştir. Akşehir’imizdeki turizm potansiyelini artırmak ve şehrimizi güzelleştirmek adına yapacağımız çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Projemizde emeği geçen Bakanlığımıza, tüm kurumlarımıza ve çalışma arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum” dedi.