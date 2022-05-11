SÜ’de “Türkmeneli’den Anadolu’ya” programı düzenlendi

Selçuk Üniversitesi’nde (SÜ) “Bahar Şenlikleri” çerçevesinde “Türkmeneli’den Anadolu’ya” adlı program düzenlendi.

“Türkmeneli’den Anadolu’ya” programı Sultan Alparslan Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını yapan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, “Irak’taki Türkmen kardeşlerimiz bilsinler ki bu toprakların sizin öz vatanınız, öz yurdunuz olduğunu hiçbir zaman unutmadık; bizden sonra gelecek nesillere de unutturmayacağız. Her zaman sahip çıktığımız öz yurdumuzun evlatları, bugün Selçuk Üniversitesinde eğitim görüyor. Hiçbir zaman onları yabancı uyruklu olarak görmedik. Kendi evlatlarımız gibi gördük. Selçuk Üniversitesi; Selçuklu’nun ismini taşıyan, kimliğini ve tarihini, Türk İslam idealini ayakta tutan bir üniversitedir. Manevi değerlere sahip çıkan, kimliğini, tarihini bilen gençler yetiştirmek için gayret ediyoruz. Toplumdan uzaklaşan bir eğitim kurumu değiliz. Türk kimliğini yok etme derdine girenlerin eli hep boşa çıktı. Çünkü bu coğrafyada güçlü bir kardeşlik bağı var. Bu bağ, hiçbir zaman kopmayacak” dedi.

“Türk Dünyası daimdir, daim kalacaktır”

Türk ve Türkmen’in hiçbir zaman yalnız olmadığını vurgulayan Irak Türkmen Cephesi Kerkük Milletvekili Erşat Salihi de “Bütün Türkmeneli bölgesine selam olsun. Türk dünyası daim olsun. Biz kendimizi hiçbir zaman yalnız hissetmedik, çünkü arkamızda bizleri soran büyüklerimiz var. Türk dünyası daimdir, daim kalacaktır. Selçuk Üniversitesinde binden fazla Iraklı öğrenci eğitim görüyor. Yapılan propagandalarda iddia edildiği gibi kimse bizi terk etmedi. Zorluklara rağmen teslimiyeti kabul etmeyen bir milletiz. Irak Türkleri maruz kaldıkları politikalar karşısında Türkçe’sini de kaybetmedi, toprağını da terk etmedi. Varlığımızı devam ettirmek için eğitim çok önemli. Burada eğitim gören öğrencilerimiz, Irak sizi bekliyor, Türkmeneli sizi bekliyor” şeklinde konuştu.

Eski Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi Mehmet Tütüncü’nün konuşması ve öğrenciler tarafından Türk kardeşliğini anlatan şiirlerin okunmasının ardından TRT Ses Sanatçısı Ahmet Tuzlu konser verdi. Programa; Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Çiftci, Prof. Dr. Ahmet Tuğrul Polat, Genel Sekreter Prof. Dr. Kamil Beşoluk, Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi Güzide Çipan, Türkmeneli Dernekler Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Aydın Beyatlı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy’u makamında ziyaret eden Irak Türkmeneli heyeti, öğrenci toplulukları tarafından Keykubad Köşkü önünde gerçekleştirilen gösterileri de izledi.