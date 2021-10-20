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Spor Konya Projesi’nde kış dönemi kayıtları başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Spor Konya Projesi kapsamında merkez dışındaki 28 ilçede 6-16 yaş arası öğrencilerin sporla tanışması amacıyla hayata geçirdiği Kış Spor Okulları’nda kayıt heyecanı başladı.

KONYA 20.10.2021, 12:11
Spor Konya Projesi’nde kış dönemi kayıtları başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Spor Konya Projesi kapsamında merkez dışındaki 28 ilçede 6-16 yaş arası öğrencilerin sporla tanışması amacıyla hayata geçirdiği Kış Spor Okulları’nda kayıt heyecanı başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 28 ilçede 6-16 yaş arasındaki öğrenciler için düzenlenen Spor Konya Projesi’nde kış dönemi kayıtları başladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilkini 2019 yılında Yaz Spor Okulları olarak başlattıkları projeyi kış aylarında da devam ettirdiklerini belirterek, yazın sporla tanışan öğrencilerin yılın kalan zamanlarında spordan kopmayarak sürekli sporla iç içe olmalarını istediklerini söyledi. Çocukların ve gençlerin hem zararlı alışkanlıklardan uzak durarak sağlıklı yaşamalarına katkı bulunmalarını hem de spora yeteneği olan çocukların yeteneklerini keşfetmelerini sağlamayı amaçladıklarını kaydeden Başkan Altay, “Bu kapsamda merkez dışındaki 28 ilçemizdeki yaşları uyan tüm öğrencilerimizi spor okullarına kayıt yaptırmaya davet ediyorum” dedi.

Konya Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve ilçe belediyeleri ortaklığıyla 28 ilçedeki 6-16 yaş arası tüm çocukların ve gençlerin katılabileceği Kış Spor Okulları’na öğrenciler ücretsiz olarak başvurabilirken, kayıtlar “spor.konya.bel.tr” adresinden 29 Ekim’e kadar yapılabilecek. 8 Kasım’da başlayıp 29 Mayıs’ta sona erecek Kış Spor Okulları kapsamında; futbol, voleybol, basketbol, hentbol, masa tenisi, satranç, dart, tekvando, karate, güreş, kort tenisi, futsal, oryantring, halk oyunları, badminton, judo, kickboks, boks, atletizm, bisiklet, halter, bocce, jimnastik ve okçuluktan oluşan 24 farklı branşta eğitimler verilecek.

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