Selçuklu’da Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi faaliyetlerine başladı

Türkiye’nin en fazla kütüphanesine sahip ilçe unvanını elinde bulundurulan Konya’nın en merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, ilçeye bu alandaki başarısını farklı tasarım ve birçok kullanım alanına sahip Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi’ni kazandırarak taçlandırdı.

Bosna Hersek Mahallesi’ne kazandırılan Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi faaliyetlerine başladı. Farklı yaş gruplarındaki öğrencilerin aynı anda hizmet alabileceği yapısıyla öne çıkan kütüphane sadece sunduğu özel ortam ve renkli tasarımı ile değil sosyal, kültürel ve eğitim programları ile de öğrencilerin kariyer yaşamlarına da destek olacak nitelikte tasarlandı. Kütüphane çatısına kurulan GES panelleriyle de kendi enerjisini kendi üretiyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya’da kütüphane kavramına yeni bir boyut getiren merkezi ziyaret ederek buradan hizmet alan öğrencilerle bir araya geldi, onların merkez ile ilgili görüşlerini dinledi. Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi’nin şehre değer katacak bir hizmet olduğunu ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Her yaş grubundan çocuğumuzun içerisinde bulunmaktan keyif alacakları özle bir ortamı çocuklarımız için sunduk” dedi.

“Gençlerimizin ve öğrencilerimizin her zaman yanındayız”

Selçuklu Belediyesi’nin eğitim ve kütüphane hizmetlerine bir yenisini daha eklediğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Bosna-Hersek Mahallemizde, Yeni Nesil Şehir Kütüphanemizdeyiz. Daha henüz bir hafta oldu üyelik kaydını yapmaya başlayalı ama şu anda 3000’e yakın üye kaydını yapmış bulunuyoruz. Hem üniversite öğrencilerimiz hem lise ve ortaokul öğrencilerimiz kütüphanemizden 24 saat hizmet alabilecekler. Burada şu anda etüt merkezi, kütüphane, grup çalışma salonları, toplantı salonları, derslikler ve sosyal alanlarla birlikte toplamda 600 kişinin hizmet alabileceği büyük bir kompleksi hayata geçirmiş olduk. Ben tüm öğrencilerimize, tüm gençlerimize hayırlı olsun diyorum. Henüz resmi açılışını yapmadık. Bir haftadır burada üye kayıtlarını alıyoruz. Buna rağmen az önce ifade ettiğim gibi 3000’e yakın üye kaydını yaptık ve şu anda mekanlarımızı dolaştığımız zaman görüyorum ki yukarıdaki kütüphanemiz, etüt salonlarımız çocuk kütüphanemiz, sosyal mekanlarımız dahil öğrencilerimiz tamamen doldurmuş vaziyetteler. İnşallah önümüzdeki günlerde bu özel kütüphanemizin, Yeni Nesil Şehir Kütüphanemizin de resmi açılışını da yapmış olacağız. Ben tüm gençlerimize, üniversite öğrencilerimize ortaokulda lisede okuyan gençlerimize, Çocuk Kütüphanemizden faydalanan ilkokul ve anaokulu seviyesindeki öğrencilerimize, herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum. Selçuklu Belediyesi olarak daha önce de ifade ettiğimiz gibi her zaman gençlerimizin yanındayız, öğrencilerimizin yanındayız. Onların eğitimlerini en iyi şekilde sürdürebilmeleri için ve kendilerini en iyi şekilde geliştirebilmeleri için etüt merkezlerimizle, kütüphanelerimizle, sosyal ortamlarımızla, gençlik merkezlerimizle onların yanlarında olmaya devam edeceğiz. Konyamızda, Selçuklu ilçemizde Selçuk Üniversitemiz ve Konya Teknik Üniversitemizle birlikte 80 bine yakın üniversite öğrencisine burada ev sahipliği yapıyoruz. Yine ortaokul ve lise seviyesinde 100 binin üzerinde öğrencimiz var. Üniversite şehriyiz. Gençlerin hem lise seviyesinde hem ortaokul seviyesinde 100 binin üzerinde sayısı olan ve genç nüfusa sahip bir ilçeyiz. Selçuklu Belediyesi olarak her zaman gençlerle birlikteyiz, gençlerin yanındayız. Yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Öğrencilerden Başkan Pekyatırmacı’ya teşekkür

Kütüphanede öğrencilerin yoğun çalışma zamanlarını daha keyifli hale getirmek için bodrum katta oyun salonu, bilardo masaları 2 adet PlayStation 2 adet dart yer alıyor. Zemin katta ise sergi salonu, çocuk kütüphanesi ve kafeterya tüm kullanıcılarına hizmet sunuyor. Ana kütüphane bölümü, özel çalışma alanları, nadir eserler ve kataloglama bölümü ise kütüphanenin 1. katında bulunuyor. 246 kişilik konferans salonu 50’şer kişilik 2 adet çalışma salonu 2. katta hizmet sağlıyor. 3 katta da çalışma salonu, özel çalışma alanları ve mescitler yer alıyor.

Yeni Nesil Şehir Kütüphane’sinin öğrenci nüfusunun yoğun olduğu Bosna Hersek Mahallesi’nde önemli bir ihtiyaca cevap verdiğini ifade eden öğrenciler de, Selçuklu Belediyesi’ne ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya sunulan konforlu ortam için teşekkür etti.

Öğrencilerin yoğun ilgisini gören Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi’nde Çocuk Kütüphanesi ile birlikte toplamda 51 bin 637 kitap kitapseverler için önemli bir kaynak sağlıyor. Haftanın 7 günü 8.30-22.30 saatleri arasında hizmet veren merkez üniversite öğrencilerinin vize ve final dönemlerinde 7/24 açık olacak.