Selçuklu’da dış mahallelerin yol konforu yükseldi

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi asfalt sezonunda dış mahallerde sürdürdüğü çalışmalar ile yolları modern bir görüntüye dönüştürdü.

Selçuklu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler asfalt sezonuyla birlikte ilçe merkezinin yanı sıra dış mahallelerde de çalışmalarını yoğun bir tempo ile sürdürdü. Sıcak ve soğuk asfalt çalışması yapılan mahalle yolları modern bir görünüme kavuştu. 2022 yılı hizmet planlaması çerçevesinde dış mahalleler için belirlediği asfaltlama hedefine ulaşan Selçuklu Belediyesi sezon için belirlenen hedeflerin üzerinde çalışma gerçekleştirdi. Selçuklu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalar çerçevesinde bugüne kadar Ulumuhsine- Derbent, Küçükmuhsine- Derbent, Kızılcakuyu- Aksaray, Güvenç- Ankara yolu, Yukarıpınarbaşı- Sarıcalar, Sızma- İstanbul Yolu, Bağrıkurt- İstanbul Yolu, Çaltı- Sarıcalar, Yazıbelen- Ankara Yolu, Kervan- Eğribayat Mahallerini birbirine bağlayan yollarda 47 bin metre uzunlukta 81 bin 360 ton sıcak asfalt çalışması yaptı. Ekipler mevsim koşulları elverdiği sürece çalışmalarına devam edecek.

“Dış mahallelerimize ulaşımı daha da kolaylaştırdık”

Dış mahallelerin ulaşım kalitesi ve konforunu artırmak adına sezon boyunca önemli çalışmalar sürdürdüklerini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Dış mahallelerimizde yollarımızı hem modern bir görünümüne kavuşturduk hem de dış mahallelerimize ulaşımı kolaylaştırmış olduk. Selçuklu ilçemizde merkez mahallelerimizde olduğu gibi merkez dışındaki mahallelerimizde de yol standartlarını yükseltmek için, asfalt kalitesini arttırmak için çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Selçuklu’da bulunan bütün dış mahallelerimizde hem ana yoldan dış mahalle bağlantı yollarını hem de dış mahallelerimizin kendi aralarındaki bağlantı yollarını, yol genişletme çalışmalarıyla ve sıcak asfalt çalışmalarıyla standardını yükseltiyoruz. Bu çalışmalar mahallelerimizin şehir merkezine ulaşımında çok önemli bir yere sahip ve bu anlamda hemşehrilerimizin ulaşımına çok önemli bir katkı sağladık. İnşallah önümüzdeki yıl da bu çalışmaları sürdürerek diğer mahallelerimizin yollarını yenileyeceğiz” diye konuştu.