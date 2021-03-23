Selçuklu Belediyesine erişilebilirlik ödülü

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından düzenlenen Erişilebilirlik Ödülleri kapsamında Erişilebilir Yerel Yönetim Hizmetleri Kategorisinde jüri birincisi olarak ödül almaya hak kazandı. Belediye adına ödülü Başkan Ahmet Pekyatırmacı, Emine Erdoğan Hanımefendinin elinden aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen “2020 Erişilebilirlik Yılı” kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Erişilebilirlik Ödülleri verildi. Engelli bireylerin toplumsal ve ekonomik hayata katılımına katkı sağlayan erişilebilirlik alanında çalışmalar yapan gerçek kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine bilimsel araştırmaları, başarılı projeleri, hayata geçirdikleri uygulamaları ve sundukları hizmetler için düzenlenen Erişilebilirlik Ödülleri verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un katıldığı ödül töreni Cumhurbaşkanlığı külliyesinde düzenlendi. 9 kategoride bin 75 kurumun katıldığı yarışmada Selçuklu Belediyesi, Erişilebilir Yerel Yönetim Hizmetleri Kategorisinde Selçuklu Belediyesi jüri birincisi olarak ödül almaya hak kazandı. Selçuklu Belediyesi adına ödülü Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Emine Erdoğan’nın elinden aldı.

“Engelli kardeşlerimize engel olmadan sosyal hayata katılmalarını sağlayacağız”

Belediye olarak yapılan çalışmaların bir sonucu olarak ödül almaya hak kazandıklarını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Engelli bireylerin toplumsal hayata katılması için yaptığımız çalışmalar bakanlığımız tarafından ödüle layık görüldü. Bizim için sevindirici tarafı engelli kardeşlerimize yönelik yaptığımız çalışmalarda doğru yoldayız ki bu ödüle layık görüldük. İnşallah yaptığımız her tesiste her projede engelli kardeşlerimize yönelik çalışmalarımız devam edecek. Engellilere engel olmadan onların sosyal hayata katılmasına katkıda bulunacağız. Bu ödülü layık gördükleri için Bakanlığımıza ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan hanımefendiye şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.