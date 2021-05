Selçuklu Belediyesi’nden Filistin’e yardım eli

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Mayıs ayı meclis toplantısında ilave gündem olarak Filistin halkına 1 milyon TL yardım yapma kararı aldı. Mecliste grubu olan üç partinin de teklifi olarak meclis gündemine gelen yardım maddesi için meclis üyelerine teşekkür eden Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, İsrail’i lanetledi.

Selçuklu Belediyesi Meclisi Mayıs ayı toplantısı Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı başkanlığında toplandı. Toplantıda Filistin’de yaşanan zulme dikkat çeken Başkan Pekyatırmacı terör devleti İsrail’i lanetledi. Selçuklu Belediye Meclisi AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve İYİ Partinin teklifiyle Selçuklu Belediyesinin kardeş belediyesi olan Beyt Hanun Belediyesine nakdi yardım talebi meclis gündemine aldı. İlave gündem oy birliği ile kabul edilirken, meclisten Beyt Hanun’a 1 milyon TL yardım yapılması kararlaştırıldı. Selçuklu Belediyesi, terörist İsrail’in zulmü nedeniyle zor günler geçiren Filistinlilerin yarasını bir nebze olsun sarmak için meclisin aldığı karar ile yapacağı 1 milyon TL’lik yardımı ulaştırmak için anlaşılacak yardım kuruluşu ile protokol imzalanması için Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya da yetki verdi.

“Her zaman Filistin’in yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz”

Terör devleti İsrail’in Filistin halkına yönelik olarak Ramazan ayında başlayan ve bayram süresinde de devam eden zulmünün bütün dünya tarafından izlendiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Biz her zaman Filistin Devletinin ve Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Her zaman Filistin’in, Kudüs’ün, Mescid-i Aksa’nın savunucusuyuz, onlarla birlikteyiz ve birlikte olmaya da devam edeceğiz. Türk milleti ve Türk devleti olarak da her zaman bu zulme karşı en sağlam şekilde durmaya devam edeceğiz. Bu zamana kadar farklı şekillerde terör devleti İsrail’i kınadığımızı ifade etmiştik ama bugün de buradan Selçuklu Belediye Meclisimiz adına tekrar ifade etmek istiyorum; terör devleti olan İsrail’i Filistin’de, Gazze bölgesinde, Kudüs’te, Mescid-i Aksa’da yaptıkları zulüm, katliam ve insanlık dışı bütün eylemleri nedeniyle kınıyorum, lanetliyorum. İnşallah en kısa sürede bu terör devletinin eylemleri son bulacak. İsrail’in saldırıları sonucunda şehit olan Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yine yaralanan Filistinli kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Onların yaralarını sarmak için her zaman elimizden ne gelirse yapmaya hazır olduğumuzu buradan ifade etmek istiyorum” dedi.

Başkan Pekyatırmacı, Filistin’e destek için meclise sunulan teklif için parti gruplarına ve meclis üyelerine teşekkür ederek, alınan kararın hayırlı olmasını diledi.