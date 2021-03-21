Selçuk İletişim Mezunları Derneği kuruldu

Selçuk Üniversitesi (SÜ) İletişim Fakültesi mezunları, Selçuk İletişim Mezunları Derneği çatısı altında buluşuyor.

SÜ İletişim Fakültesi Mezunları Derneğinin kurucu başkanı Yusuf Ziya Yüce, Konya ve eğitim gördükleri iletişim fakültesinin kendilerine güzel bir gelecek hazırladığını, bu güzel geleceği daha kurumsal hale getirip, eğitim gören ve görecek tüm öğrencileri bir çatı altında toplamak için derneği kurmaya karar verdiklerini söyledi.

Konya Valiliği Sivil Toplum ve Dernekler Müdürlüğüne müracaat dilekçesini vererek, dernek kurulma işleminin de resmen başladığını ifade eden Yusuf Ziya Yüce, “İletişim fakültesinin Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo Televizyon ve Sinema, Gazetecilik ve Reklamcılık Bölümlerinden mezun arkadaşlarımızla iletişim kurarak süreci başlattık. Kurucularda tüm bölümlerden arkadaşlarımız var. Bundan sonra herkes bildiği mezunlara ulaşarak, bu çatıdan haberdar ederek bu güzel birlikteliği büyüteceğiz” dedi.

Dernek başkanı Yüce sözlerine şöyle devam etti; “1993 yılında ülkemizde yedinci olarak kurulan Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültemiz kurulduğu günden bugünlere kadar çok farklı sektörlerde büyük başarılara imza atan mezunlar yetiştirmiştir. Hatta daha sonra kurulan İletişim Fakültelerinin hocalarını ve dekanlarını bu güzel okul göndermiştir. Öğrendiğime göre şu an Türkiye’deki 12 iletişim fakültesinin dekanı Selçuk İletişimden mezun ya da mensubu olmuş hocalarımız. Yine hem ulusalda hem de uluslararası alanda büyük başarılara imza atmış, sektöründe çok önemli yerlerde olan mezun arkadaşlarımız var. Bunları tesadüf eseri iş yaparken öğreniyoruz. Mezunlarla karşılaşma anlarımızda gözlerimiz parlıyor, farklı yıllarda da olsa, anılarımızı sanki beraber yaşamışız gibi paylaşıyoruz. Selçuk İletişim mezunu olmanın mutluluğunu sürekli anlatmak istiyoruz. Dernek kurma sürecinin oluşmasında ve gerçekleşmesinde bizlere destek olan herkese teşekkür ederim.”