Şehit Yaşar Nuri Küçükkara Aile Sağlığı Merkezi için protokol imzalandı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Konya İl Sağlık Müdürlüğü ve hayırsever işbirliğinde Hüsamettin Çelebi Mahallesine kazandırılacak olan Şehit Yaşar Nuri Küçükkara Aile Sağlığı Merkezi için protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Mahallenin sağlık alanında önemli bir eksiğini giderecek olan merkezin yapımı için Selçuklu Belediyesi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen protokol imza töreninde Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Mehmet Koç, Konya Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hasan Çiftci ve hayırsever Adem Küçükkara yer aldı. Selçuklu Belediyesi tarafından arsa tahsisi yapılan ve yapımı hayırsever Adem Küçükkara tarafından üstlenilen Aile Sağlığı Merkezine hayırseverin oğlu Şehit Yaşar Nuri Küçükkara’nın ismi verilerek şehidin adı yaşatılacak.

“Belediyemizin katkılarıyla yapılan Aile Sağlığı Merkezinin sayısı 22’ye yükseldi”

Selçuklu’ya yeni bir sağlık yatırımı daha kazandırılacağının müjdesini veren Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekaytırmacı, “Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimi noktasında ilçemizin hangi bölgesinde ihtiyaç varsa o noktalara ya Aile Sağlığı Merkezi ya 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ya da sağlık kabinleri kazandırarak hemşerilerimizin bu alandaki ihtiyacını hızla bir şekilde gideriyoruz. Hocacihan, Yazır ve Kılıçarslan Mahallerimizde Aile Sağlığı Merkezlerimizin açılışlarını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirmiştik. Yapımında artık sona geldiğimiz Bedir Aile Sağlığı Merkezimizi de ilerleyen günlerde inşallah hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. İl Sağlık Müdürlüğümüz ve hayırsever vatandaşlarımızla kısa süre önce imzalamış olduğumuz protokollere istinaden Yazır, Dumlupınar, Feritpaşa, Buhara ve Ardıçlı Mahallerimizde yapılacak Aile Sağlığı Merkezleri ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları için de çalışmalarımıza başladık. Diğer taraftan Sağlıklı Hayat Merkezi ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezimizin çalışmalarını da sürdürüyoruz. Bu projemizi de inşallah en kısa sürede tamamlamayı planlıyoruz. Yapımı devam eden, protokolü yapılan ve bugün protokolünü imzalayacağımız yapımını hayırsever Adem Küçükkara’nın üstlendiği Hüsamettin Çelebi Mahallesi Şehit Yaşar Nuri Küçükara Aile Sağlığı Merkezi ile Selçuklumuzda belediyemizin katkısıyla yapılan Aile Sağlığı Merkezlerinin sayısı da 22’ye yükselmiş olacak. Ben hayırseverimize bu değerli hizmetinden ötürü özellikle teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bütün hemşehrilerimizi, bütün vatandaşlarımızı da özellikle sağlık alanındaki yatırımlarda hayırsever olmaya davet ediyorum. Tabi ki bu çalışmaların yapılmasında, yürütülmesinde bu hizmetlerin şehrimize kazandırılmasında İl Sağlık Müdürlüğümüzün çok büyük ekmeleri, çabaları, gayretleri var. Bu manada İl Sağlık Müdürümüzün şahsında bütün İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Konya’mız artık sağlık hizmetleri noktasında bütün Türkiye’ye örnek olacak bir noktaya ulaşmış bulunuyor. Burada hem Aile Sağlığı Merkezleriyle hem 112 Acil Sağlık Hizmetleri Merkezleriyle hem de hastanelerimizdeki verilen yüksek standartlı hizmetlerle birlikte Konya’mız her alanda olduğu gibi sağlık hizmetleri alanında da bütün Türkiye’ye örnek hizmetleri yerine getiriyor. Bu manada İl Sağlık Müdürlüğümüzün çabaları, gayretleri çok kayda değer. O yüzden tekrar İl Sağlık Müdürümüze şahsında bütün ekibine teşekkür ediyorum. Yeni yapılacak olan Aile Sağlığı Merkezimizin de hem şehrimize, hem ilçemize hem de mahallemize, hemşehrilerimize hayırlı hizmetlerde bulunmasını temenni ediyorum. Tekrar hayırseverimize teşekkür ediyorum” dedi.

“Konya modeli çalışıyor”

Sağlık yatırımında Konya modeline bir halka daha eklediklerini ifade eden Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, “Adem Küçükkara beyin Şehit evladı Yaşar Nuri için yaptıracağı Aile Sağlığı Merkezinin protokolünü imzalayacağız. Tabi bu model Konya’mızda gerçekten güzel işliyor. Belediye başkanımız Ahmet bize her zaman her yerde yardımcı oluyor. Bu Aile Sağlığı Merkezinin yeri de çok ihtiyacımız olan merkezi bir alanda mevcut hekimlerimizin çalıştığı ortam, fiziki şartları çok sıkıntılı bir ortamda. O nedenle bu güzel ortamı sağlayan öncelikle hayırseverimize ve belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Konya modeli çalışıyor. 6 hekimimizi burada hizmet verecek. Genişleyen mahallemizde 4 birimlik hizmet eden Aile Hekimliği 6 birim olarak devam edecek. Hayırlı olsun” diye konuştu.

“Merkezi en kısa sürede tamamlamak istiyoruz”

Yapılacak Aile Sağlığı Merkezi için sağladıkları katkı sebebiyle Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç ve Konya Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hasan Çiftci’ye teşekkür ederek konuşmasına başlayan Adem Küçükkara,” İnşallah en kısa sürede merkezimizi tamamlayıp halkımızın hizmetine sunacağız. Hayırlı, mübarek olsun” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Hüsamettin Çelebi Mahallesi’ne kazandırılacak olan Şehit Yaşar Nuri Küçükkara Aile Sağlığı Merkezi için protokol imzaları atıldı.