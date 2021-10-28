Recep Konuk görevi Erkoyuncu’ya devretti

Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi’nde dün gerçekleştirilen genel kurulda yaklaşık 13 bin kooperatif ortağının çoğunluğunun oylarıyla başkanlığa seçilen Ramazan Erkoyuncu, gerçekleştirilen devir teslim töreni sonrası görevi Başkan Recep Konuk’tan devraldı.

Devir teslim törenine Başkan Konuk’un yönetim kurulunda yer alan üyeler ile Başkan Erkoyuncu’nun listesinden seçilen yönetim ve denetim kurulu üyeleri katıldı. Devir teslim töreninde Başkan Konuk seçimi kazanan Başkan Erkoyuncu’yu çiçekle karşılarken, törenin sonunda 22 yıllık görev süresindeki tecrübe yatırımlarını özetlediği “Ova’nın İncileri” kitabını hediye etti.

Üreticilerin teveccühüne mazhar olan Ramazan Erkoyuncu ve yönetiminin başarılı olacağına yürekten inandığını ve ihtiyaç duyduklarında desteklerinin yanlarında olacağını söyleyen PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, görevi gönül rahatlığıyla devrettiğini belirterek, “Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Kendilerine sonsuz güvencim ve inancım var. Başaracaklarına bütün yüreğimle inanıyorum. Kendilerinin her daim yanında olacağız. Üreticinin kazanması büyüyen ve gelişen işlerimizin daha da çok büyümesi adına safları sık tutacağız. Üreticisiyle, çalışanıyla birlikte omuz omuza vererek inşallah bu 46 tesise daha da çoğunu ilave ederek insanımızın daha çok kazandığı daha çok ürettiği bir sürece birlikte taşıyacağız. Arkadaşlarımın seçim sath-ı mailindeki gösterdikleri saygın duruşu bütün adaylarla birlikte kutluyorum, tebrik ediyorum. Hep proje odaklı konuştular, inşallah bu projelerini de gerçekleştirirler, gerçekleştireceklerdir” dedi.

Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu da Konya Şeker’i daha iyi yerlere getirmek için gayret edeceklerini belirterek, “Başkana çok teşekkür ederiz. Tevazu gösterdi kendinden bahsetmedi ama Recep Konuk ismini yaptığı yatırımlarla tüm Türkiye öğrendi. Hayal denilen şeyi büyük bir yürek ve cesaretle gerçekleştirdi. Kendisine teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun diyoruz. İnşallah biz de o felsefeyi devam ettiririz. Tabii ki, hiçbir şekilde edebiyat yapmayız, kurumun mevcut pozisyonu belli. 46 fabrika ve dev tesisler var bunların bilincindeyiz. Hep birlikte daha iyi yerlere götürmek için gayret edeceğiz. Bundan sonra da önümüzdeki engellerde en büyük danışma kapımız, mihmandarımız sayın başkan olacak. Bu kurumlar asla kimsenin malı değil. Hiç kimse farklı bir şey düşünmesin, başkan her zaman bize mihmandarlık edecek. Bu devasa kurumu bize kazandırıp bugün bize emanet ettiği için kendisine teşekkür ediyoruz. Şunu da söylemek isterim ki biz kendilerinin emanetine asla ihanet etmeyiz. Daha genel bir ifadeyle söylersem bu kuruma biz asla ihanet etmeyiz. Daha da ileriye götürmek için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Kendisine tüm yüreğimle teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Devir teslim töreninin ardından Başkan Ramazan Erkoyuncu, Başkan Recep Konuk’u uğurladı.