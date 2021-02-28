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Pekyatırmacı: "Gençleri geleceğe donanımlı bir şekilde hazırlamak en önemli sorumluluklarımızdan biri"

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu’yu Türkiye’nin en çok kütüphanesi olan ilçe haline getirdiklerini belirterek, gençleri geleceğe donanımlı bir şekilde hazırlamanın en önemli sorumluluklarından bir tanesi olduğunu söyledi.

KONYA 28.02.2021, 11:29
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Pekyatırmacı: "Gençleri geleceğe donanımlı bir şekilde hazırlamak en önemli sorumluluklarımızdan biri"

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu’yu Türkiye’nin en çok kütüphanesi olan ilçe haline getirdiklerini belirterek, gençleri geleceğe donanımlı bir şekilde hazırlamanın en önemli sorumluluklarından bir tanesi olduğunu söyledi.

Selçuklu’ya 90 adet yeni kütüphane kazandıran Selçuklu Belediyesi, Selçuklu Şehir Kütüphanesi ile bu örnek çalışmaları taçlandırıyor. İçerisinde farklı yaş gruplarındaki öğrencilere hitap eden kütüphane, çocuk kütüphanesi, çalışma alanları, konferansa salonu, etüt salonu, öğrencilerin keyifli zaman geçirmelerini sağlayacak oyun salonu bulunan merkezin hizmete girmesiyle Konya’da ilk olacak bir uygulamayı hayata geçirecek. Ülkenin en genç nüfus oranına sahip merkez ilçelerden biri olan Selçuklu’da üniversite öğrencilerinin milli ve manevi değerlere bağlı bir şekilde geleceğe hazırlanmaları adına eğitim ve gençlik faaliyetlerine büyük önem veriliyor. Öğrencilerin sosyal, kültürel, eğitim programlarının yanı sıra kariyer yaşamlarına da destek olarak onları geleceğe en iyi şekilde hazırlama noktasında önemli bir boşluğu dolduracak olan Selçuklu Şehir Kütüphanesi, 4 bin 400 metrekare alanda bodrum, zemin ve 3 kattan oluşacak. Binanın katlarındaki faaliyet alanları ise; bodrum katında masa tenisi ve bilardo oyun alanlarının da bulunduğu sosyal yaşam alanları, zemin katında Çocuk Kütüphanesi, sergi salonu, kafe, satış tanıtım alanları, birinci katında, gençler ve yetişkinler için 60 bin kitaplık kütüphane, grup çalışma odaları, kıymetli eserler odası, kitap restorasyon atölyesi, ikinci katında 264 kişilik konferans salonu, seminer salonları, fuaye ve teras, üçüncü katında 120 kişilik etüt salonu, 5 adet özel çalışma odası, 1 adet grup çalışma odası bulunacak ve aynı anda 600 kişi faydalanabileceği bir kütüphane olma özelliği taşıyacak.

"Selçuklu’yu Türkiye’nin en çok kütüphanesi olan ilçe haline getirdik"

Gençleri geleceğe donanımlı bir şekilde hazırlamanın en önemli sorumluluklarından bir tanesi olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "’Konya Okuyor’ diyerek çıktığımız yolda, Selçuklu’yu Türkiye’nin en çok kütüphanesi olan ilçe haline getirdik. 81’i okul kütüphanesi, 8 adedi halk kütüphanesi, 1 adedi çocuk kütüphanesi olmak üzere toplam 90 adet kütüphaneyi ilçemize kazandırdık. 400 bin kitap, 135 bin üye sayısı ile kütüphanelerimizi anlamlı hale getirdik. Bu çalışmalarımızı, Selçuklu Şehir Kütüphanesi ile taçlandırıyoruz. Selçuklu ilçemiz de genç nüfusuyla ön plana çıkan dinamik bir yapıya sahip bu sebeple projelerimizi hazırlarken bunu hep göz önünde bulunduruyoruz. İçinde konferans ve toplantıların yapılabileceği salonların yer aldığı kütüphanemizde ayrıca üniversite öğrencilerimizin yanı sıra her yaştan vatandaşımızın yararlanabileceği kültürel ve akademik kaynaklar yer alacak. Böylece hizmet standardımızı daha da yükseltmiş olacağız. İnşallah merkezimizin yakın zamanda yapımını tamamlayarak Selçuklu’ya bir güzel eser daha kazandırmış olacağız. Selçuklu Şehir Kütüphanemizin tüm Konya’ya ve Selçuklumuza hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.
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