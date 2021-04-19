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Müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi

Konya’nın Kulu ilçesinde tek katlı müstakil bir ev çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

KONYA 19.04.2021, 17:04
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Müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi

Konya’nın Kulu ilçesinde tek katlı müstakil bir ev çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde bulunan tek katlı müstakil evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Necdet Timur’a ait tek katlı müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, yangın itfaiyenin müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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