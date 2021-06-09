Meram Belediyesi merkezdeki imkanları uzak mahallelere taşıyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi ekipleri 2021 çalışma programı kapsamında merkeze uzak mahallelerde altyapı, kumlama, asfalt, satıh kaplama, parke, bordür ve tretuvar çalışmalarına hız verdi.

Yaz çalışma programı kapsamında ilçe genelinde aynı anda çok sayıda ekiple çalışmalarını sürdüren Meram Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe merkezinde devam eden çalışmaların yanı sıra merkeze uzak mahallelerdeki çalışmalarını da hızlandırdı. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, mahallelerin öncelikli talepleri değerlendirilerek hazırladıkları program kapsamında ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığını ifade etti. Uzak yakın demeden Meram’ın her bir noktasına, her bir mahallesine hizmet götürdüklerini belirten Başkan Mustafa Kavuş, “Çalışmalarımız kapsamında ekiplerimiz bu hafta Botsa, Hatunsaray, İnlice, Kavak, Gödene, Sarıkız, Çomaklı ve Kaşınhanı’nda altyapı, kumlama, satıh kaplama, asfalt, parke, bordür çalışmalarına devam ediyor. Sarıkız mahallemizin giriş yolunda sıcak asfalt çalışması tamamlandı ve hemşehrilerimiz konforlu bir ulaşım imkanına kavuştu. Merkezdeki yollarımızdan farkı kalmadı. Botsa’da parke çalışmaları, Hatunsaray ve İnlice’de kumlama çalışması, Kavak’ta satıh kaplama altyapı çalışması devam ediyor. Ekiplerimiz buradaki çalışmalarını tamamlayınca program ve iş sırasına göre diğer mahallelerimizde çalışmaya, hemşehrilerimizin taleplerini yerine getirmeye devam edecek. Tüm bu çalışmalarımızla Meram’ın hangi mahallesinde yaşıyor olursa olsun hemşehrilerimizin yaşam standardını daha da yükseltmek adına çalışmaya devam ediyoruz. Elbette yapılan çalışmaları hiçbir zaman yeterli görmüyoruz. Merkezde yaşayan hemşehrilerimizin yararlandığı imkanlardan merkeze uzak mahallelerimizdeki hemşehrilerimizin de yararlanabilmesi adına imkanlarımız ölçüsünde çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.