banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Doğalgaz fiyatlarına zam geldi
Doğalgaz fiyatlarına zam geldi
internete büyük zam geliyor!
internete büyük zam geliyor!
Akaryakıtta bir indirim daha!
Akaryakıtta bir indirim daha!
Aziz Yıldırım Bypass Ameliyatı Oldu
Aziz Yıldırım Bypass Ameliyatı Oldu

Meram Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edecek

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi bu yıl da Ramazan ayının her açıdan sıkıntısız ve huzur içinde geçmesi için tüm çalışmalarını tamamladı. Belediye özellikle Türk Kızılay Meram ile birlikte bu Ramazanda da ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edecek.

KONYA 01.04.2022, 14:23
Meram Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edecek

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi bu yıl da Ramazan ayının her açıdan sıkıntısız ve huzur içinde geçmesi için tüm çalışmalarını tamamladı. Belediye özellikle Türk Kızılay Meram ile birlikte bu Ramazanda da ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edecek.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Türk Kızılay Meram Şube Başkanı Mustafa Aydın, Ramazan ayı boyunca birlikte yapılacak yardım faaliyetlerinin istişare ve koordinasyonu için bir araya geldi. Kızılay Meram Şube Başkanı Mustafa Aydın, istişare toplantısı öncesinde Başkan Mustafa Kavuş’a, Kızılay Meram’ın kurulduğu 2019 yılından bu yana Meram’da gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bir sunum yaptı ve 2022 yılında gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yardım çalışmalarıyla tüm ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya gayret gösteren Türk Kızılay’ı Meram Şubesi’nin yaptığı hizmetlere Meram Belediyesinin özellikle lojistik anlamında önemli destekler verdiğini hatırlatan Aydın, “Kurulduğumuz günden bu yana daima yanımızda olan Meram Belediyesi ve Başkanı Mustafa Kavuş’a sadece kurumum adına değil, ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımız adına da şükranlarımı sunuyorum. Yapılan yardım çalışmalarında bizlere önemli destekler verdiler. Bu yıl gerçekleştireceğimiz faaliyetlerde de destek verecek olmaları bizim için önemli bir güç kaynağıdır” diye konuştu.

"Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da aşevi hizmetleri için biz de destek vermeyi sürdüreceğiz"

Meram Belediyesi olarak sadece Ramazan ayında değil tüm yıl boyunca ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını belirten Başkan Mustafa Kavuş’ta, ancak oruç ve bereket ayı Ramazan’da bu yardımları daha da artırdıklarını kaydetti. Türk Kızılayı Meram Şubesi ile birlikte Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi tüm Meramlıların yanında olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Kavuş, “Meram Belediyesi olarak hemşehrilerimizin rahat, huzur ve sağlık içinde bir Ramazan ayı geçirmelerini sağlamak amacıyla başlattığımız çalışmalarımızı tamamladık. Ay boyunca hijyen, fiyat uygulamaları ve gramajlara kadar tüm denetimlerimiz daha da sıklaşacak. Ekiplerimiz, şikayetleri hızlı bir şekilde değerlendirebilmek amacıyla teyakkuzda olacaklar. Bunun yanı sıra ihtiyaç sahibi yaşlılarımız, yetimlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımız için Kızılay Meram’a destek vermeye devam edeceğiz. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da aşevi hizmetleri için biz de destek vermeyi sürdüreceğiz. Rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan’ın ilçemizde her yıl olduğu gibi bu yıl da en güzel haliyle yaşanmasını temenni ediyor, tüm hemşehrilerimizin mübarek ayını kutluyorum. Tüm hemşehrilerimin yılın bu en güzel zamanlarını en iyi şekilde değerlendirerek sevdikleriyle birlikte bayrama sevinçle ulaşabilmelerini Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum. Her yıl olduğu gibi bu yıl da önemli faaliyetlere imza atmaya hazırlanan Türk Kızılay Meram’ın başkanından gönüllülerine kadar emeği geçen her bir ismine de şahsım ve ilçem adına şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Yorumlar (0)
22°
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19