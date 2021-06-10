Meram Belediyesi Hatunsaray’a tohum eleme tesisi yapıyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, Hatunsaray Mahallesi’nde tohum eleme tesisi yapıyor. Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürütülen çalışma kapsamında bölgeye kazandırılacak tesis, 12 mahallede üretim yapan çiftçilere hizmet verecek.

Tohum eleme tesisinin çiftçilerin önemli bir ihtiyacını karşılayacağını ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik destekler ile üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Meram’ın tarımsal üretimde önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Başkan Kavuş, “ilçemiz, son yıllarda başlatılan kamu yatırımları ile cazibe merkezine haline gelmiş olsa da tarım ve hayvancılıkta da önemli bir potansiyele sahip. Nüfusumuzun yaklaşık üçte birinin çiftçilikle, üretimle uğraştığını düşündüğümüzde Meram’ın üretime ve ekonomiye önemli katkı sağladığını görebiliriz. Bu noktada Meram Belediyesi olarak biz de üreticilerimize sahip çıkmak, ürettiklerinden daha fazla kazanmaları katkı sağlamak amacıyla tarımsal ve kırsal kalkınma destekleriyle onların her zaman yanında olmayı sürdürüyoruz. Salgın sürecinde bir kez daha gördük ki üretim tüm dünya için önemli. Ama asıl önemli olan üretimde kalite ve verimlilik. Kaliteli ve verimli üretim ile çiftçilerimiz daha fazla kazanması gerekiyor. Bunun için de geçtiğimiz yıllarda üreticilerimize sağladığımız makine ve ekipman destekleriyle onların daha fazla üretebilmesi ve daha fazla kazanabilmeleri için çalışıyoruz. Çiftçilerimize sağlanan destekler kapsamında Konya Büyükşehir Belediyemiz ile ortaklaşa başlattığımız çalışma ile Hatunsaray Mahallemizde de tohum eleme tesisi inşa ediyoruz” dedi.

“Tesis sayesinde kaliteli ve verimli tohum elde edebilecek çiftçilerimizin işleri de kolaylaşacak”

Kısa sürede bitirilmesi hedeflenen tesisle ilgili bilgiler veren Başkan Kavuş, “Çiftçilerimizin ürettiği ürünlerde verimliği artırmak amacıyla türlü zahmetlere katlandıklarını biliyoruz. Bu gibi tesisler çiftçilerimizin işlerini biraz daha kolaylaştırıyor. Tohum eleme tesisimiz ile çiftçimiz hasat zamanı bir sonraki yılın tohumlarını burada seçebilecek ve işleri daha da kolaylaşacak. Bunun yanında Konya Büyükşehir Belediyemiz tarafından temin edilecek tohum eleme makineleri ile kaliteli tohumlar diğerlerinden ayrılarak ekim zamanına kadar muhafaza edilecek ve çiftçilerimiz verimliliği yüksek tohumları tekrar toprakla buluşturabilecekler. Bu tesisteki makineler sayesinde sağlıklı ve ilaçlanmış hububat tohumu kullanılarak hastalıkların sebep olduğu kayıplar da ortadan kalkmış olacak. Yine bu makinaları kullanan çiftçilerimiz yabancı otların tohumlarını ayırarak zirai mücadele girdilerinde de önemli ölçüde tasarruf sağlamış olacak. İlçemize bağlı Hatunsaray, Kavak, Botsa, Evliyatekke, Sadıklar, Çomaklar, Kayhüyük, Sarıkız, Yeşildere, Kayadibi, Bayat, Yeşiltekke mahallelerimizdeki üreticilerimize hizmet verecek olan tohum eleme tesisi, çiftçilerimizin kaliteli ve sağlıklı tohum elde edip, ürettikleri üründe verimliği artırmalarına katkı sağlayacak. İlçemize yapılan her çalışmada olduğu gibi tohum eleme tesisinin kurulmasında da desteklerini esirgemeyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza

Uğur İbrahim Altay’a çiftçilerimiz adına teşekkür ediyorum. Tüm çiftçilerimiz için bereketli bir yıl olmasını diliyorum” dedi.