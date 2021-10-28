Kulu’da yangın tatbikatı gerçekleştirildi

Konya’nın Kulu ilçesinde itfaiye ekipleri tarafından bir ortaokulda yangın eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Kulu İlçe İtfaiye Şefi Yunus Karayazı koordinatörlüğünde Cumhuriyet Ortaokulunda yangın eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildi. Okulun çok programlı konferans salonunda verilen eğitimin ardından okul bahçesinde, öğrenci, öğretmen ve okul personelinin de katıldığı yangın tatbikatı düzenledi. Olası yangınlarda alınacak tedbirler konusunda bilgilendirmelerin yapıldığı tatbikatta, öğretmenler ve öğrenciler yakılan ateşi yangın tüpleriyle söndürmeye çalıştı. Önceliğin can güvenliği olduğunun vurgulandığı tatbikatta, sonraki önceliğin kişilerin ve canlıların kurtulması olduğu anlatıldı.