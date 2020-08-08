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KTO Karatay Üniversitesinde özgün mühendislik eğitimi

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ, ÜLKENİN KALKINMA VE REFAH DÜZEYİNİ ARTIRABİLECEK BİLİM İNSANLARINI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BÜNYESİNDE İŞ HAYATINA HAZIRLIYOR.

KONYA 08.08.2020, 11:53
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KTO Karatay Üniversitesinde özgün mühendislik eğitimi

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, ülkenin kalkınma ve refah düzeyini artırabilecek bilim insanlarını mühendislik fakültesi bünyesinde iş hayatına hazırlıyor.

KTO Karatay Üniversitesi, Türkiye’nin küresel bir aktör olmasına katkı sağlayacak nitelikli mühendisler yetiştiriyor. Akıllı Teknolojiler Merkezi ile Model Fabrika uygulamalarının yanı sıra Sektör Danışmanlığı Projesi ile KTO Karataylı mühendisler, üreten, yeni ürün geliştiren, işte aranan ve kendi işini kuran mezunlar olarak hayata atılıyor. KTO Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde elektrik-elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, mekatronik mühendisliği, makine mühendisliği, inşaat mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümleri yer alıyor. Mühendislik eğitiminde uygulamalı eğitimi kendisine temel ilke olarak edinen KTO Karatay Üniversitesi, modern teknolojileri konuşturacak, yeni teknolojiler üretecek, AR-GE’de öncü ve yenilikçi mühendisler yetiştirmek için kapılarını ardına kadar açarak, ülkemizin kalkınma ve refah düzeyini artırabilecek bilim insanlarını mühendislik fakültesi bünyesinde iş hayatına hazırlıyor.

Türkiye’de Akıllı Teknolojiler Merkezi’ne Sahip Tek Üniversite

Türkiye tarım makineleri üretiminin yaklaşık yüzde 65’ini gerçekleştiren tarım ve sanayi şehri Konya’da, KTO Karatay Üniversitesi “Akıllı Teknolojiler, Tasarım, Geliştirme ve Prototipleme Merkezi” (AKİTEK) ile KOBİ’lere akıllı makine üretme becerisi kazandırmayı, tarımda verimi ve ihracat gelirlerini arttırmayı hedefliyor. Mühendislik Fakültesi akademisyenlerinin doğrudan katkı sağladığı projede önümüzdeki dönemde mühendislik fakültesi öğrencileri de uygulama yapma fırsatı yakalayacak. Makine, mekatronik, bilgisayar ve elektrik-elektronik mühendisliğinde öğrenim gören KTO Karataylı öğrenciler, akıllı makine üretiminin önemli birer parçası olacaklar. Türk sanayisinin özellikle de Konya sanayisinin dünya ile rekabet edebilmesi amacıyla kurulan, Konya Ticaret Odası Teknoloji ve Eğitim Kampüsü’nde yer alan Model Fabrika, gerçek bir ürünün üretim proseslerini, makine, kalıp ve aparatları ile buna ait kalite sistemlerini kısaca bir fabrika ortamında olan tüm unsurları uygulamalı olarak ele alan bir eğitim kurumudur. Önümüzdeki dönem iş dünyasına destek verecek olan Model Fabrikada, KTO Karataylı endüstri, makine, mekatronik mühendisliği öğrencileri de uygulama yapma fırsatı yakalayacaklar. “İş Arayan Değil, İşte Aranan ve Kendi İşini Kuran Mezunlar” sloganıyla mühendisler yetiştiren KTO Karatay Üniversitesi, Türkiye’nin en köklü odalarından biri olan Konya Ticaret Odası üyelerini mühendis adaylarına danışman atayarak üniversite-sanayi iş birliğini gerçek anlamda uyguluyor ve eğitime teknik bir bakış açısıyla yaklaşıyor. Teknoloji alanında da aldığı bilgi birikimini alanına uyarlayacak ve teknolojik gelişimleri sadece izleyen değil; teknolojik gelişimlere katkı sağlayarak Türkiye’nin teknolojik anlamda açığını kapatabilecek bilim adamlarını bilim dünyasına kazandırıyor.

Aktif Öğrenci Toplulukları ve Proje Temelli Eğitim

KTO Karatay Üniversitesi, bünyesindeki Robot Topluluğu, Siber Güvenlik Topluluğu, Yazılımda Gelişim Topluluğu ve AR-GE Topluluklarıyla sosyal alandada mühendisliğini daha öğrenciyken kanıtlayabilecek yetenekleri destekliyor. Yerli ve elektrikli araç projeleri, yerli drone projeleri, kodlama eğitimleri ile akademik müfredat dışında da eğitimler vererek, aynı zamanda olayları mühendis bakış açısıyla görebilen bilim insanları yetiştiriyor. Korona virüsle mücadele sürecinde, toplum sağlığını korumak için Türkiye’ye örnek olan projelere imza atan KTO Karatay Üniversitesi, öğrenci, akademisyen, mezun ve sektör danışmanlarından oluşan proje ekosistemini başarıyla hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyor. KTO Karataylı mühendisler pandemi sürecinde anti bakteriyel dezenfektan, ateş ölçer, taşınabilir solunum cihazı ön prototipi, tek bir cihazla aynı anda dört hastanın solunum işlevini yerine getiren vantilatör modülü, kuru buharlı dezenfeksiyon sistemi, temassız dezenfektan, maske üretim makinesi üretip geliştirmeyi başardı. İlklerin üniversitesi KTO Karatay Üniversitesi aynı zamanda İsviçre’de yürütülmekte olan Cern Alice Deneyi’ne ilk ve tam üye olarak eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Ayrıca fakültedeki bölümlerin çoğunda eğitim dilinin yüzde 30 İngilizce olması ve hazırlık eğitimiyle öğrenciye kazandırılan İngilizce dil kabiliyeti dışında öğrenciye sunulan 8 farklı yabancı dil seçeneği sayesinde öğrenciler ikinci bir yabancı dille mezun oluyor. Sadece mühendislik fakültesine ait nitelikli laboratuvarıyla, son teknoloji bilgisayarlarıyla öğrenciler ve bilim arasında köprü kuran KTO Karatay Üniversitesi, 2019-2020 eğitim öğretim yılında da bünyesine yerleşecek olan bilim insanı olma potansiyeline sahip, teknoloji sahasında yerli üretim hedefi olan mühendis adaylarını üniversiteye bekliyor. Üstelik başarı sırası 10 bin - 50 bin arasında yer alan KTO Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesini tercih edecek öğrencilere aylık 500 TL burs imkanı sunuluyor.

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