banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Sanayi üretimi yıllık yüzde 11,4 arttı
Sanayi üretimi yıllık yüzde 11,4 arttı
Soğuk ve yağmur daha ne kadar sürecek?
Soğuk ve yağmur daha ne kadar sürecek?
Bireysel Emeklilik sisteminde yeni dönem!
Bireysel Emeklilik sisteminde yeni dönem!
Kazakistan’ın 3 bölgesinde OHAL sona eriyor
Kazakistan’ın 3 bölgesinde OHAL sona eriyor

KTO Karatay Üniversitesi yüksek lisans ve doktora programları başvuruları devam ediyor

‘Kariyerinde yüksekleri hedefleyenlerin tercihi’ mottosuyla lisansüstü eğitimde özgün programlar sunan Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci kabul ediyor. 3 Ocak 2022 tarihinde başlayan lisansüstü eğitim programlarına başvurular, 7 Şubat 2022 tarihinde sona erecek.

KONYA 13.01.2022, 12:08
KTO Karatay Üniversitesi yüksek lisans ve doktora programları başvuruları devam ediyor

‘Kariyerinde yüksekleri hedefleyenlerin tercihi’ mottosuyla lisansüstü eğitimde özgün programlar sunan Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci kabul ediyor. 3 Ocak 2022 tarihinde başlayan lisansüstü eğitim programlarına başvurular, 7 Şubat 2022 tarihinde sona erecek.

KTO Karatay Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, üniversite mezunlarına kendilerini farklı alanlarda geliştirmelerini, ilgi alanlarına göre daha derin bilgi sahibi olmalarını ve uzmanlaşmalarını sağlamak amacıyla alternatif yüksek lisans ve doktora programları sunuyor.

Farklı lisansüstü programlar KTO Karatay’da

Sektör odaklı eğitim anlayışı çerçevesinde bünyesinde lisansüstü programlar bulunan KTO Karatay Üniversitesi; sosyal bilimler, mühendislik, mimarlık, hukuk ve sağlık alanları başta olmak üzere bahar döneminde 27 farklı programa öğrenci kabul ediyor. KTO Karatay Üniversitesi’nde İşletme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Mimarlık, İnşaat Mühendisliği doktora programlarının yanı sıra; disiplinler arası sınırların kaybolmaya başladığı günümüz ihtiyaçlarına cevap veren Disiplinler Arası İş Sağlığı ve Güvenliği, Disiplinler Arası Aile Danışmanlığı, İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik, Tarih, Sosyoloji, Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Enerji Yönetimi, Özel ve Kamu Hukuku gibi yüksek lisans programları bulunuyor.

Tam burslu öğrenim görme fırsatı

KTO Karatay Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, tezli yüksek lisans ve doktora programlarında kontenjanlara göre tam burslu öğrenim görme imkanı sunuyor. Bahar döneminde toplam 23 öğrenci, düzenlenecek bilim sınavının neticesine göre yüzde 100 burslu öğrenim görme fırsatına sahip olabilecek. İş dünyasının üniversitesi KTO Karatay Üniversitesi’nde, lisansüstü programlarda tam burs imkanının yanı sıra iş birliği protokolü bulunan kurum çalışanları, üyeleri ve birinci derece yakınları için de indirim fırsatları mevcut.

Hibrit eğitim modeliyle eğitim

Karatay Hibrit eğitim modeliyle eğitim verilen KTO Karatay Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde, öğrenciler ister kampüse gelerek ister online olarak dersleri takip edebiliyor. Ders programları, öğrencilerin çalışma hayatı göz önünde bulundurularak hafta içi saat 17.00’den sonra ve hafta sonu olacak şekilde planlanıyor. Tez savunmalarının online olarak yapılabildiği Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, çağın gerekliliklerine ayak uydurarak bilgiye ulaşmayı kolaylaştırıyor.

Yorumlar (0)
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Adana Demirspor 20 33
5. Fenerbahçe 20 32
6. Hatayspor 20 32
7. Gaziantep FK 20 31
8. Sivasspor 20 29
9. Beşiktaş 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Göztepe 20 18
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 19 35
5. Bandırmaspor 19 32
6. İstanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Gençlerbirliği 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Keçiörengücü 19 22
14. Manisa Futbol Kulübü 19 22
15. Menemen Belediyespor 19 22
16. Altınordu 19 22
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Manchester City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. West Ham United 21 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton Wanderers 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Southampton 20 24
12. Crystal Palace 20 23
13. Brentford 20 23
14. Aston Villa 19 22
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 20 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Elche 20 19
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11