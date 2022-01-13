KTO Karatay Üniversitesi yüksek lisans ve doktora programları başvuruları devam ediyor

‘Kariyerinde yüksekleri hedefleyenlerin tercihi’ mottosuyla lisansüstü eğitimde özgün programlar sunan Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci kabul ediyor. 3 Ocak 2022 tarihinde başlayan lisansüstü eğitim programlarına başvurular, 7 Şubat 2022 tarihinde sona erecek.

KTO Karatay Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, üniversite mezunlarına kendilerini farklı alanlarda geliştirmelerini, ilgi alanlarına göre daha derin bilgi sahibi olmalarını ve uzmanlaşmalarını sağlamak amacıyla alternatif yüksek lisans ve doktora programları sunuyor.

Farklı lisansüstü programlar KTO Karatay’da

Sektör odaklı eğitim anlayışı çerçevesinde bünyesinde lisansüstü programlar bulunan KTO Karatay Üniversitesi; sosyal bilimler, mühendislik, mimarlık, hukuk ve sağlık alanları başta olmak üzere bahar döneminde 27 farklı programa öğrenci kabul ediyor. KTO Karatay Üniversitesi’nde İşletme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Mimarlık, İnşaat Mühendisliği doktora programlarının yanı sıra; disiplinler arası sınırların kaybolmaya başladığı günümüz ihtiyaçlarına cevap veren Disiplinler Arası İş Sağlığı ve Güvenliği, Disiplinler Arası Aile Danışmanlığı, İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik, Tarih, Sosyoloji, Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Enerji Yönetimi, Özel ve Kamu Hukuku gibi yüksek lisans programları bulunuyor.

Tam burslu öğrenim görme fırsatı

KTO Karatay Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, tezli yüksek lisans ve doktora programlarında kontenjanlara göre tam burslu öğrenim görme imkanı sunuyor. Bahar döneminde toplam 23 öğrenci, düzenlenecek bilim sınavının neticesine göre yüzde 100 burslu öğrenim görme fırsatına sahip olabilecek. İş dünyasının üniversitesi KTO Karatay Üniversitesi’nde, lisansüstü programlarda tam burs imkanının yanı sıra iş birliği protokolü bulunan kurum çalışanları, üyeleri ve birinci derece yakınları için de indirim fırsatları mevcut.

Hibrit eğitim modeliyle eğitim

Karatay Hibrit eğitim modeliyle eğitim verilen KTO Karatay Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde, öğrenciler ister kampüse gelerek ister online olarak dersleri takip edebiliyor. Ders programları, öğrencilerin çalışma hayatı göz önünde bulundurularak hafta içi saat 17.00’den sonra ve hafta sonu olacak şekilde planlanıyor. Tez savunmalarının online olarak yapılabildiği Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, çağın gerekliliklerine ayak uydurarak bilgiye ulaşmayı kolaylaştırıyor.