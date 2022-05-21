KTO Karatay Üniversitesi ve Türk Hava Kurumu arasında önemli iş birliği

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, havacılık alanındaki iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. Ankara’da gerçekleştirilen ziyaretlerde sırasıyla Türk Hava Kurumu, Türk Hava Kurumu Üniversitesi ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ziyaret edilirken, Türk Hava Kurumu ile iş birliği protokolü yapıldı.

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, Havacılık ve Eğitimi İktisadi İşletmesi Genel Müdürü Agah Karabıyık ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif Gündüz’ün katıldığı ziyaretlerde, ilk olarak Türk Hava Kurumu ile “Uçuş ve Hizmet Eğitim Programı Düzenlenmesi ve Yürütülmesi” çerçevesinde iş birliği protokolü imzalandı. İmza programına THK Kayyum Heyeti Başkanı Abdullah Kaya, Başkan V. Ali Yüksel ve yetkililer katıldı.

Programda konuşan KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, “Havacılık alanındaki hedeflerimiz doğrultusunda Türk havacılığının köklü kurumlarından Türk Hava Kurumu ile iş birliği anlaşması imzalıyor olmaktan dolayı son derece mutluluk duyuyoruz. Bu protokol ile uçuş ve hizmet eğitimi programı planlanması ve yürütülmesi konusunda iş birliğine gidiyoruz. Protokolün taraflar için hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Program çerçevesinde Türk Hava Kurumu Üniversitesi de ziyaret edilirken, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Erbay’ın da bulunduğu görüşmede, üniversiteler arasında imzalanacak olan protokolün hazırlıkları ele alındı.

Heyetin son durağı ise Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü oldu. Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek ile görüşen heyet, KTO Karatay Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pilotaj Bölümü hakkında bilgi verirken, görüşmede havacılığın güncel durumu ve gelecek perspektifi konuşuldu.