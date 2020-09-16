banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Tayland'da 10 bin ördek tarla temizliği için 'göreve çağrıldı'
Tayland'da 10 bin ördek tarla temizliği için 'göreve çağrıldı'
Fenerbahçe'den sürpriz golcü atağı! Resmi teklif yapıldı.
Fenerbahçe'den sürpriz golcü atağı! Resmi teklif yapıldı.
Miralem Pjanic: ''Hedef ben miyim Tayfun?''
Miralem Pjanic: ''Hedef ben miyim Tayfun?''
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?

Konya’da polisin sıkı denetimleri devam ediyor

ARANAN 6 ŞAHIS İSE YAKALANARAK 3 ADET RUHSATSIZ TABANCA VE BİR ADET POMPALI AV TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ.

KONYA 16.09.2020, 15:40
2
Konya’da polisin sıkı denetimleri devam ediyor

Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başta Covid-19 ile mücadele kapsamındaki denetimleri sürüyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince başta Covid-19 ile mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, 4 umuma açık iş yerinde bulunan 51 şahsa ‘Sosyal Mesafe Kuralı’nı ihlalden, 3 şahsa maske takmamaktan işlem yapıldı. 2 iş yeri ise tütün mamulleri tüketildiği ve belgeleri eksik olduğu için mühürlenirken, iş yeri sorumlusu 2 şahsa ‘Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranmak’tan işlem yapıldı.

Öte yandan, Selçuklu ilçesinde 2 yabancı uyruklu şahsı, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarma vaadiyle 8 bin 600 TL dolandıran bir şahıs yakalandı. Çalışmalarda birçok faili meçhul elektrikli bisiklet hırsızlığı olayına karışan 2 şahıs da yakalanırken, bir çalıntı motosiklet ele geçirildi. Aranan 6 şahıs ise yakalanarak 3 adet ruhsatsız tabanca ve bir adet pompalı av tüfeği ele geçirildi.

Yorumlar (0)
banner378
26°
az bulutlu
Namaz Vakti 16 Eylül 2020
İmsak 05:12
Güneş 06:39
Öğle 13:04
İkindi 16:33
Akşam 19:19
Yatsı 20:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Göztepe 1 3
2. Karagümrük 1 3
3. Beşiktaş 1 3
4. Galatasaray 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Antalyaspor 1 3
7. Hatayspor 1 3
8. Erzurumspor 1 3
9. Fenerbahçe 1 3
10. Kayserispor 1 3
11. Konyaspor 0 0
12. Ankaragücü 1 0
13. Çaykur Rizespor 1 0
14. Kasımpaşa 1 0
15. Gaziantep FK 1 0
16. Trabzonspor 1 0
17. Gençlerbirliği 1 0
18. Başakşehir 1 0
19. Sivasspor 1 0
20. Malatyaspor 1 0
21. Denizlispor 1 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 1 3
2. Balıkesirspor 1 3
3. Altınordu 1 3
4. Ümraniye 1 3
5. Adanaspor 1 3
6. Ankara Keçiörengücü 1 3
7. Ankaraspor 1 3
8. Akhisar Bld.Spor 1 1
9. Altay 1 1
10. Samsunspor 1 1
11. Tuzlaspor 1 1
12. Bandırmaspor 1 0
13. Boluspor 1 0
14. Eskişehirspor 1 0
15. İstanbulspor 1 0
16. Bursaspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Menemen Belediyespor 1 0
Takımlar O P
1. Arsenal 1 3
2. Leicester City 1 3
3. Newcastle 1 3
4. Wolverhampton 1 3
5. Liverpool 1 3
6. Crystal Palace 1 3
7. Everton 1 3
8. Aston Villa 0 0
9. Brighton 0 0
10. Burnley 0 0
11. Chelsea 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Leeds United 1 0
15. Southampton 1 0
16. Tottenham 1 0
17. Sheffield United 1 0
18. West Ham 1 0
19. Fulham 1 0
20. West Bromwich 1 0
Takımlar O P
1. Valencia 1 3
2. Granada 1 3
3. Osasuna 1 3
4. Real Betis 1 3
5. Huesca 1 1
6. Real Sociedad 1 1
7. Real Valladolid 1 1
8. Villarreal 1 1
9. Celta de Vigo 1 1
10. Eibar 1 1
11. Atletico Madrid 0 0
12. Barcelona 0 0
13. Elche 0 0
14. Getafe 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Sevilla 0 0
17. Deportivo Alaves 1 0
18. Levante 1 0
19. Athletic Bilbao 1 0
20. Cádiz 1 0