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Konya’da özel güvenlik ile genel kolluk görevlilerine "KAAN Projesi" anlatıldı

Konya’da görev yapan genel kolluk ile özel güvenlik görevlilerine, Genel Kolluk Özel Güvenlik Koordinasyonu ve Entegrasyon Projesi (KAAN) anlatıldı.

KONYA 24.09.2021, 10:10
Konya’da özel güvenlik ile genel kolluk görevlilerine "KAAN Projesi" anlatıldı

Konya’da görev yapan genel kolluk ile özel güvenlik görevlilerine, Genel Kolluk Özel Güvenlik Koordinasyonu ve Entegrasyon Projesi (KAAN) anlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Polisevinde gerçekleşen eğitim, saygı duruşundu bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Projenin eğitim semineri Polis Başmüfettişleri 1. Sınıf Emniyet Müdürü Dr. İbrahim Yılmaz ile 1. Sınıf Emniyet Müdürü İbrahim Üney tarafından verildi. Seminer kapsamında Özel Güvenlik Hukuku, Genel Kolluk-Özel Güvenlik İlişkileri, Yönetici-Güvenlik Sorumlusunun Sorumlulukları, Afet ve Acil Durum konulu eğitimler verildi. Projede mevcut hizmetlerin kalitesinin artırılması, özel güvenliğin genel kollukla koordineli çalışması ve işbirliğiyle iletişimin üst seviyede olması için sunumlar yapıldı.

Proje toplantısına İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gökhan Özdemir, Özel Güvenlik Şube Müdürü Ahmet Demirel, İl Emniyet Müdürlüğü personeli ile site yöneticileri ve sitelerde görev yapan özel güvenlik görevlileri katıldı.

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