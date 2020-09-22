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Konya’da kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

ÇARPIŞMANIN ŞİDDETİYLE KAMYONET REFÜJE İNERKEN OTOMOBİL DE TAKLA ATTI.

KONYA 22.09.2020, 15:43
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Konya’da kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Seydişehir Karayolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Durmuş Ali A. yönetimindeki 42 B 7366 plakalı kamyonet, Gökçimen Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen Mustafa S. idaresindeki 42 B 6284 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilerek ters dönen otomobilin sürücüsü ile kamyonet sürücüsü ve araçtaki Meryem A. yaralandı. Yaralılar, adrese sevk edilen ambulanslar tarafından kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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