banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
NBA'de Lakers adım adım şampiyonluğa
NBA'de Lakers adım adım şampiyonluğa
Eylül ayında yaşanan siyasi ve toplumsal gelişmeler
Eylül ayında yaşanan siyasi ve toplumsal gelişmeler
'Galatasaray asla yanlış yollara tevessül etmez'
'Galatasaray asla yanlış yollara tevessül etmez'
Yavru Vatan KKTC'de hükümet düştü!
Yavru Vatan KKTC'de hükümet düştü!

Konya’da eroin ve esrar ele geçirildi

KONYA POLİSİNİN UYUŞTURUCU TACİRLERİNE YÖNELİK YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALARDA TOPLAM 2 BİN 860 GRAM ESRAR VE EROİN, 130 ADET UYUŞTURUCU HAP, 74 KÖK HİNT KENEVİRİYLE 4 ADET SİLAH ELE GEÇİRİLDİ.

KONYA 07.10.2020, 10:48
2
Konya’da eroin ve esrar ele geçirildi

Konya polisinin uyuşturucu tacirlerine yönelik yürüttüğü çalışmalarda toplam 2 bin 860 gram esrar ve eroin, 130 adet uyuşturucu hap, 74 kök Hint keneviriyle 4 adet silah ele geçirildi. Olaylarla ilgili 18 şahıs yakalandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda toplam 2 bin 860 gram esrar ve eroin, 130 adet uyuşturucu hap, 74 kök Hint keneviri, 3 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet de ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Olaylarla ilgili 18 şahıs yakalandı.

Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince başta Covid-19 ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda umuma açık iş yerlerine denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde bir iş yerinde bulunan 42 şahsa Sosyal Mesafe Kuralı’nı ihlalden işlem yapıldı. İş yeri sorumlusunun da aranan şahıslardan olduğu tespit edilerek hakkında Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranmaktan işlem yapıldı. Fuhuş yaptığı tespit edilen 11 şahsın ise yakalandığı bildirildi.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
25°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 07 Ekim 2020
İmsak 05:36
Güneş 07:00
Öğle 12:57
İkindi 16:09
Akşam 18:44
Yatsı 20:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2