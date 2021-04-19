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Konya’da bıçaklanan genç hastanelik oldu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralanan 21 yaşındaki genç, hastanede tedavi altına alındı.

KONYA 19.04.2021, 17:11
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Konya’da bıçaklanan genç hastanelik oldu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralanan 21 yaşındaki genç, hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir Gölü kenarındaki bir kokoreççide çalışan B.E. (21), henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştığı kimliği belirlenemeyen kişi tarafından bıçaklandı. Bacağından yaralanan B.E. ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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