Konya’da Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa’nın 2 bini aşkın şehriyle eş zamanlı kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde sabah saatlerinde bisiklet sürücülerine reflektörlü yelek dağıttı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, bu yılki teması “Çeşitlendirerek Devam Et” olarak belirlenen Avrupa Hareketlilik Haftası boyunca çeşitli programlar düzenleyecek. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 16-22 Eylül tarihleri arasında Avrupa’nın 2 binden fazla şehriyle aynı anda kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde Konya’da da çok sayıda etkinlik hazırladıklarını ifade etti. Doğayı korumak, yeni nesillere temiz bir çevre bırakmak ve hava kirliliğini önlemek amacıyla kutlanan haftanın Konya’da da dolu dolu geçeceğini kaydeden Başkan Altay, “Bu yılki teması ‘Çeşitlendirerek Devam Et’ olarak belirlenen Avrupa Hareketlilik Haftası’ boyunca şehrin çeşitli noktalarında bisiklet ve elektrikli scooter kullanıcılarına binlerce reflektörlü sarı yelek dağıtacağız. Ayrıca hafta boyunca her gün yine şehrin çeşitli noktalarında ücretsiz bisiklet tamir çadırları bisiklet kullanıcıları için hizmet verecek. Farkındalık çalışmaları, öğrencilere yönelik bilinçlendirme etkinlikleri ve bisiklet sürüş programları Konyalılarla buluşacak” dedi.

Hafta boyunca bisiklet tramvayının da ücretsiz olarak hizmet vereceğini aktaran Başkan Altay, tüm Konyalıları hareketli ve sağlıklı bir yaşam için etkinliklere katılmaya davet etti.

Bisiklet sürücülerine reflektör yelekleri dağıtıldı

Avrupa Hareketlilik Haftası, sabahın erken saatlerinde İstanbul Yolu üzerinde bisiklet sürücülerine reflektör yeleği dağıtımı ile başladı. Büyükşehir ekipleri, Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle akşam saatlerinde zorunlu olarak kullanılacak reflektörlü yelekleri bisiklet yolundan geçen bisiklet sürücülerine dağıttı. Büyükşehir Belediyesi şehrin farklı noktalarında hafta boyunca her gün ücretsiz olarak reklöktörlü yelek dağıtmaya devam edecek.

Bisiklet tramvayı ücretsiz

22 Eylül’e kadar devam edecek Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde bisiklet tramvayı da bisiklet sürücüleri için ücretsiz hizmet verecek. Hafta süresince Kültürpark ile şehrin çeşitli noktalarına ücretsiz bisiklet tamir çadırları yerleştiren Konya Büyükşehir Belediyesi, çadıra gelen bisiklet kullanıcılarının bisikletlerinin tamir ve bakımlarını ücretsiz olarak yapacak. Hafta çerçevesinde 16 Eylül’de Toplum Ruh Sağlığı Merkeziyle bisiklet sürüş programı, 17 Eylül’de bisiklet camiası ile Çatalhöyük’e bisiklet sürüşü etkinliği, 18 Eylül’de “Bisiklet Sizden, Çay-Simit Bizden, Bisiklet Şehri Konya Halk Sürüşü” etkinliği ve “Bisiklet Şehri Konya Fotoğraf Yarışması” sergi ve ödül töreni yapılacak. 20 Eylül’de “İlkokul Öğrencileri Bisiklet Tramvayı’na Biniyor” etkinliği, 22 Eylül’de de Prof. Dr. Bedrettin Mercimek tarafından “Bisiklet Kullanarak Nasıl Gençleştim” konulu seminer düzenlenecek.