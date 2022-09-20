Konya’da Abdülhamid Han Caddesi köprüyle birinci ve ikinci etabı birbirine bağlanıyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesinin şehre kazandıracağı 14,5 kilometre uzunluğundaki Abdülhamid Han Caddesinin birinci etabı ile ikinci etabını bağlayacak köprü inşaatında incelemelerde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Beyşehir Çevre Yolu ile Beyhekim Caddesi’ni birbirine bağlayacak 14,5 kilometre uzunluğa sahip Abdülhamid Han Caddesi’nin birinci etabını ikinci etaba bağlayacak köprü çalışmasını inceledi. Konya’yı her konuda geliştirmek için çok yoğun bir çaba içerisinde olduklarını belirten Başkan Altay, önemli önceliklerinden birisinin de Konya’nın trafiği olduğunu vurguladı. Trafik sorununu çözmekle ilgili ciddi çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Altay, “Şu anda Abdülhamit Han Caddesi birinci ve ikinci etabın kesiştiği alanda bulunuyoruz. Birinci etabı daha önce tamamlayarak hizmete açmıştık. İkinci etap da aslında fiilen tamamlandı. İkisini birleştirecek bir köprü imar ediyoruz. 122 metre uzunluğunda yapmış olduğumuz bu köprüyle birinci etap ve ikinci etabın bağlantısını gerçekleştirmiş olacağız. Ayrıca Keçili Kanalı’nda herhangi bir taşkın riski oluşmadan kanaldaki suyun deşarjı ile ilgili problem de burada çözülmüş olacak. Böylece Beyhekim Caddesinden başlayarak Sille Yolu’na kadar kesintisiz bir ulaşım hizmeti sağlamış olacağız. Üçüncü etapta da Sille Yolu’ndan Meram Tıp Fakültesi’ne kadar bir alanda çalışmamızı bu yılsonu itibariyle tamamlamayı planlıyoruz. Böylece Meram Tıp Fakültesi Hastanesi ile Beyhekim Hastanesi, Selçuklu Tıp Fakültesini ve stadyumu kesintisiz bir şekilde ulaşıma kavuşturmuş olacağız. Böylelikle Meram ve Selçuklu arasında önemli bir ana arter kazandırmış oluyoruz” dedi.

Toplam 14,5 kilometre uzunluğundaki Abdülhamit Han Caddesinin şehir içi trafiğinde önemli bir yer edineceğine dikkat çeken Başkan Altay, “Özellikle Beyşehir Yolu ve İstanbul Yolu’ndaki trafik yoğunluğunun azaltılmasını planlıyoruz. İnşallah yılsonu itibariyle bu caddemiz açılarak hizmete sunulmuş olacak. Bununla birlikte Konya’da yeni cadde açmakla ilgili çalışmalarımızı aralıksız şekilde sürdürüyoruz. Emeği geçen müteahhidimize, mühendisimize, işçi kardeşimize teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimizin bir yerden bir yere giderken daha hızlı ve daha konforlu bir ulaşım sağlamalarını amaçlıyoruz. Ayrıca Abdülhamithan Caddesi üç şerit gidiş, üç şerit geliş ve refüjüyle de Konya’nın en prestijli ve en uzun yeni caddelerinden birisi olacak. Şehrimize hayırlı olsun” diye konuştu.