Konya, yeni sanayi havzasına liderlik etmeli

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Konya’nın gelişmiş bir sanayiye sahip olduğunu ifade ederek, “Türk sanayisi Marmara Havzası’na sıkışmış durumda. Bizim Marmara Havzası’nın dışında yeni sanayi havzalarına ihtiyacımız var. Konya merkezli yeni bir sanayi havzası oluşturulması lazım. Konya, bu yeni sanayi havzasına liderlik etmeli” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Konya Sanayi Odası’nı (KSO) ziyaret ederek, KSO Başkanı Memiş Kütükcü ve yönetim kurulu üyeleri ile görüştü. Ziyarette konuşan KSO Başkanı Kütükcü, Konya sanayisi ile ilgili bilgi verdi. Konya Sanayi Odası olarak bir üretim ve ihracat şehri haline gelen Konya’nın sanayi üretimini geliştirmek için önemli çalışmalar yaptıklarını söyleyen Kütükcü, Innopark Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi’nin bu yatırımlardan birisi olduğunu ve Innopark’ın Konya’nın teknoloji gelişiminde kaldıraç etkisi gösterdiğini vurguladı. Kütükcü, yüzde 80 oranında düşük teknolojiden çıkan Konya’nın, orta-yüksek teknolojiye odaklanan ve yüksek teknolojiyi hedefleyen bir sanayi şehri haline geldiğini kaydederek, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na Konya sanayisine verdikleri desteklerden ve ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Hisarcıklıoğlu, çalışmalarından dolayı KSO’yu tebrik etti

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ise, Konya Sanayi Odası’nın Türk sanayisine ve Konya’ya önemli hizmetlerde bulunduğunu, özellikle pandemi döneminde yaptığı çalışmaların her türlü takdirin üzerinde olduğunu söyledi. Konya’nın gelişmiş bir sanayiye sahip olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Türk sanayisi Marmara Havzası’na sıkışmış durumda. Bizim Marmara Havzası’nın dışında yeni sanayi havzalarına ihtiyacımız var. Konya merkezli yeni bir sanayi havzası oluşturulması lazım. Konya, bu yeni sanayi havzasına liderlik etmeli” şeklinde konuştu.

Hisarcıklıoğlu, Konya Sanayi Odası’nın düzenlediği 6. OSEG (Uluslararası Otomotiv Sektörünün Geleceği) Konferansına da değinerek, “Konya Sanayi Odamızı tebrik ediyorum. OSEG konferansı Konya Sanayi Odamızın vizyonunu gösteren çok önemli bir iş” dedi. Hisarcıklıoğlu ziyaretin ardından Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeleri ve çalışanları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.