Konya Şeker TRSM hastalarını ağırladı

Konya Şeker farkındalık etkinlikleri çerçevesinde Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM)’nde tedavi gören özel insanları konuk etti.

Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde tedavi gören hastalar ile Konya Şeker katılımcıları, farkındalıkların toplumun vazgeçilmezleri olduğunu ve hayatın birliktelikle güzelleşeceğini göstermek maksadıyla Konya Şeker’deki yemekle bir araya geldi. Anadolu Birlik Holding İcra Kurulu Başkanı (CEO) Hüseyin Murat Akın, Anadolu Birlik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Harun Reşat Ersöz, Konya Şeker Genel Müdürü Kemal Ateş ve diğer ilgililerin hazır bulunduğu programa TRSM Sorumlu Hekimi Uzman Dr. Münir Karaaslan, Sorumlu Hemşire Cennet Gezer, Beyhekim TRSM çalışanları ve hastalar katıldı. Yemek ikramının ardından bir konuşma yapan, Anadolu Birlik Holding İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Murat Akın, Konya Şeker’in sosyal sorumluluklarının farkında olan bir kurum olduğunu, bu çerçevede böyle bir programı hazırlamaktan oldukça mutlu olduklarını ifade etti. TRSM Sorumlu Hekimi Uzman Dr. Münir Karaaslan da, kendilerini Konya Şeker’in ağırlamasının hastalar açısından çok önemli olduğunu belirtti ve Konya Şeker yetkililerine teşekkür etti ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezinin tanıtıp faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaptı.

Program sırasında sosyal sorumluluk anlayışı ile tüm katılımcılar renkli konuşmalarla hoşça vakit geçirdi. Çok samimi duygulara sahne olan programın sonunda, TRSM Sorumlu Hekimi Uz. Dr. Münir Karaaslan ve Sorumlu Hemşire Cennet Gezer, Anadolu Birlik Holding İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Murat Akın’a bir hediye takdim ettiler.