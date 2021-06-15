Konya Büyükşehir’den Yunus Emre Şiirleri Türk Halk Müziği Beste Yarışması

Konya Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla ilan edilen “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” kapsamında “Yunus Emre Şiirleri Türk Halk Müziği Beste Yarışması” düzenliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, “Yunus Emre Şiirleri Türk Halk Müziği Beste Yarışması” düzenliyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 13. ve 14. yüzyıllarda Anadolu topraklarında yaşamış ve Türkçe şiirin öncülerinden olan Yunus Emre’nin, Allah ve insan sevgisi başta olmak üzere çeşitli konularda ele aldığı birçok şiirinin günümüze kadar ulaştığını ifade etti. Az da olsa müziğimizde kendine yer bulmayı başaran Yunus Emre şiirlerinin Türk Müziği aracılığı ile daha geniş kitlelere duyurulmasının ve bu yöndeki farkındalığının artırılmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Başkan Altay, “2021 yılının Yunus Emre’nin vefatının 700. yıl dönümü olması münasebetiyle UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınmasıyla Cumhurbaşkanlığımız tarafından da 2021 Yılı Yunus Emre ve Türkçe Yılı olarak ilan edildi. Bu kapsamda biz de Büyükşehir Belediyesi olarak Türk Halk Müziğine yeni eserler kazandırmak ve yeni bestecilerin yetişmesini sağlamak amacıyla Yunus Emre Şiirleri Türk Halk Müziği Beste Yarışması düzenliyoruz. Halk müziğine gönül veren herkesi bu yarışmaya katılmaya davet ederken, şimdiden tüm katılımcılara başarılar diliyorum” diye konuştu.

Bir kişinin en fazla 3 eserle katılabileceği yarışmada; tasavvuf tarihçilerinin son dönemde keşfettiği üç farklı Yunus tartışması dikkate alınmayacak ve Yunus Emre Divanı içinde yer verilen her şiir kabul edilecek. Birinciye 10 bin, ikinciye 7 bin 500, üçüncüye 5 bin TL ve mansiyon ödülü 2 bin 500 TL olarak belirlenen yarışmaya son katılım tarihi 8 Ekim 2021. Katılımcılar ayrıntılı genel katılım koşullarına “besteyarismasi.konya.bel.tr” adresinden ulaşabiliyor.