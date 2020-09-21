Konya Büyükşehir’den bin 154 muhtara hijyen seti
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YENİ TİP KORONA VİRÜSLE MÜCADELE KAPSAMINDA 31 İLÇEDEKİ BİN 154 MAHALLE MUHTARINA HİJYEN DESTEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR. BÜYÜKŞEHİR, KONYA GENELİNDEKİ TÜM MUHTARLARA DEZENFEKTAN VE MASKEDEN OLUŞAN HİJYEN SETLERİNİ ULAŞTIRDI.
Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında 31 ilçedeki bin 154 mahalle muhtarına hijyen desteğini sürdürüyor. Büyükşehir, Konya genelindeki tüm muhtarlara dezenfektan ve maskeden oluşan hijyen setlerini ulaştırdı.
Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında 31 ilçede bulunan bin 154 mahalle muhtarlarına dezenfektan ve maske desteğini sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, korona virüs sürecinde Konya genelindeki tüm muhtarlarla koordineli şekilde çalışmaya devam ettiklerini belirterek, gösterdikleri özveriden dolayı muhtarlara teşekkür etti. Belediye olarak korona virüsle mücadeleye etkin şekilde devam ettiklerinin altını çizen Başkan Altay, “Bu kapsamda Konya’daki tüm muhtarlarımıza dezenfektan ve maske desteğimizi sürdürüyoruz. Kurallara sıkı şekilde uyarak inşallah korona virüsün hep birlikte üstesinde geleceğiz inşallah” diye konuştu.
31 ilçede bulunan aktif 16 muhtar derneğinin başkanları ve muhtarlar, kendilerine her zaman destek olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.
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