Konya Büyükşehir’den bal üreticilerine 2 milyon liralık ekipman desteği

Konya Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmanın ve hayvansal üretimin geliştirilmesi amacıyla “Modern Arıcılık” projesi kapsamında 31 ilçe 321 mahallede 447 üreticiye yüzde 50 hibeli arıcılıkla ilgili alet ve donanım desteğinde bulunuyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde modern arıcılığın geliştirilmesi amacıyla arı üreticisine 2 milyon TL değerinde yüzde 50 hibeli alet ve donanım desteğinde bulunuyor. Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde arıcılara bal süzme makinalarını teslim eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarım ve hayvancılıkla uğraşan ve memleket için üreten çiftçilere destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

31 ilçede 447 üreticiye destek

Konya Arı Üreticileri Birliği ile modern arıcılık makinaları verdiklerini ifade eden Başkan Altay, “Sadece bu yıl 447 vatandaşımıza yüzde 50 hibe destekli 2 milyon liralık destekte bulunmuş oluyoruz. Amacımız, üretimle uğraşan, memleketimizin gıda ihtiyacını gidermek için çalışan vatandaşlarımızın gelirini yükseltmek. Onun için onlara modern arıcılık ekipmanları vermeye, hibede bulunmaya devam edeceğiz. Bugün itibariyle bal sıkma makinalarını veriyoruz ama güneş enerji paneli başta olmak üzere Mayıs ayından itibaren hibe desteklerimiz devam edecek. Özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşıp memleketimiz için üreten vatandaşlarımızın Konya Büyükşehir Belediyesi tarımsal desteklerini takip etmelerini arzu ediyoruz. Onlar ürettikçe biz desteklemeye devam edeceğiz. Konya Arı Üreticiler Birliği’ne de teşekkür ediyorum. İş birliği içinde süreci yürütüyoruz. Vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Konya Arı Üreticileri Birliği Başkanı Veyis Önder de üreticiye sağlamış olduğu destekten dolayı Konya Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, tarıma yapılan yatırımın her zaman geri dönüşünün çok fazla getiri sağladığını söyledi. Desteklemeden faydalanan arı üreticileri de kendilerine ekipman desteğinde bulunan Konya Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Konya ortalama bin 200 ton yıllık bal üretimi ile Türkiye’de önemli bir yere sahip

Arıcılıkta; bin 29 işletmesi sayısı, 120 bin adet kovan sayısı ve ortalama bin 200 ton yıllık bal üretimi ile Türkiye’de önemli bir yere sahip olan Konya’da, Büyükşehir Belediyesi 31 ilçe 321 mahallede 447 üreticiye yüzde 50 hibe destekli 2 milyon lira tutarında bal süzme makinası, güneş enerji paneli, bal dinlendirme kazanı ve bal sağım çadırı desteğinde bulunuyor. Konya Büyükşehir Belediyesi; arıcılığın geliştirilmesi projesi kapsamında daha önce de 422 üreticiye bin 110 adet çift katlı organik arılı kovan, yine 271 üreticiye 30’ar adet olmak üzere toplamda 8.130 adet polen tuzaklı plastik arı kovan altlığı destekleme yapmıştı. Ayrıca, lavanta balının üretiminin artırılması için de Güneysınır ilçesinde 687 bin metrekarelik alanda 1,2 milyon adet lavanta ile bal ormanı oluşturuldu.