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Konya Büyükşehir şehrin altyapısını güçlendiriyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sakarya Mahallesi ve Yazır Mahallesi ile bu mahalleler arasında kalan bölgenin gelecekte büyük çaplı su kesintisi yaşamaması için altyapısının iyileştirildiğini belirterek, aynı gün 100 kişilik ekiple 10 ayrı noktada 20’den fazla işlemin gerçekleştirildiğini söyledi.

KONYA 19.11.2021, 14:53
Konya Büyükşehir şehrin altyapısını güçlendiriyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sakarya Mahallesi ve Yazır Mahallesi ile bu mahalleler arasında kalan bölgenin gelecekte büyük çaplı su kesintisi yaşamaması için altyapısının iyileştirildiğini belirterek, aynı gün 100 kişilik ekiple 10 ayrı noktada 20’den fazla işlemin gerçekleştirildiğini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, şehir şebeke suyunda büyük çaplı su kesintilerinin önüne geçmek amacıyla deplase ve vana değişimi çalışmalarını 10 ayrı noktada eş zamanlı olarak gerçekleştirdi. Aynı gün içerisinde 100 kişilik ekiple 20’den fazla işlem gerçekleştirildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün, sağlıklı ve sürdürülebilir altyapı yatırımlarını genele yaymak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, büyükşehirler içerisinde en geniş coğrafyaya sahip Konya’da yaşam standardının daha da yükseltilmesi için 7/24 esaslı hizmet verdiklerini söyledi.

"Okulların kapalı olduğu hafta tercih edildi"

Altyapı iyileştirme çalışmalarının progresif bir anlayışla, gelecekte oluşması muhtemel olumsuzluklar öngörülerek yapıldığını kaydeden Başkan Altay, “Parsana Mahallesi eski hobi bahçeleri alanında yapılan imar değişikliği sebebiyle Sakarya ve Yazır mahalleleri ile bu mahalleler arasında kalan alanın içme suyunu sağlayan isale hattında inşa faaliyetlere başlandığı için 900 mm ve 600 mm çapında çelik isale hattı boruların deplase edilmesi gerekiyordu. İki haftadır sürdürülen deplase çalışmaları sonunda bağlantıların yapılması aşamasına gelinmişti. Önceki gün yaptığımız bağlantılar yaklaşık 14 saat içerisinde tamamlandı. Bu çalışmayı sağlıklı bir şekilde tamamlamamız için de Aydınlık Pompa İstasyonu ve Parsana 1 Deposu içme suyu besleme alanı içinde kalan bölgeye bir süre su hizmeti veremedik. Fakat 47 bin 666 aboneyi etkileyen çalışmanın okulların açılmasından önce yapılması da önem arz etmekteydi. Çok şükür herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan çalışmamızı tamamladık” dedi.

"Daha önce planlanmış işler de tamamlandı"

Deplase çalışması için suların zorunlu olarak kesileceğinden, bu çalışmalarla birlikte daha önce planlanmış olan ana isale hattı vanalarının değişimini de eş zamanlı olarak gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Altay, “Yaklaşık 10 noktada eş zamanlı olarak arızalı olan ve görev yapmayan 10 kelebek vana ve 12 adet sürgülü saplama vanalarının değişimi de tamamlandı. İşlemler tamamlandıkça suyu verilebilecek alanların suyu kısım kısım verildi. Toplam 100 kişilik bir ekiple gerçekleşen çalışmamızla birlikte inşallah bölgede daha sonra büyük çaplı kesintilerin tamamen önüne geçmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

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