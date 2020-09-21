Konya Büyükşehir Sağlık Mahallesinin 4,5 kilometrelik yolu tamamladı
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 2020 YILI YATIRIM PROGRAMINDA BULUNAN MERAM İLÇESİNE BAĞLI SAĞLIK MAHALLESİNİ BEYŞEHİR ÇEVRE YOLU’NA BAĞLAYAN 4.5 KİLOMETRELİK YOLU TAMAMLAYARAK HİZMETE AÇTI.
Konya Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılı yatırım programında bulunan Meram ilçesine bağlı Sağlık Mahallesini Beyşehir Çevre Yolu’na bağlayan 4.5 kilometrelik yolu tamamlayarak hizmete açtı.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya merkez ile birlikte ilçelerde ve bağlı mahalle yollarında standardı yükseltmek için çalışmalarını sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptıkları yatırımlarla ilçelerin standardının merkez kalitesine yükseltilmesi amacıyla yoğun şekilde mesai harcadıklarını belirterek, bu kapsamda özellikle mahalle yolu yatırımlarına büyük önem verdiklerini dile getirdi. Mahalle yollarının tamamında vatandaşların daha güvenli ve konforlu şekilde seyahat etmesini arzu ettiklerini kaydeden Başkan Altay, “Bu doğrultuda 2020 yatırım programımızda bulunan Meram ilçemize bağlı Sağlık Mahallemizin yolunu da tamamladık. Mahalleyi Beyşehir Çevre Yoluyla birleştiren 7 metre genişliğindeki yaklaşık 4.5 kilometrelik yolda sıcak asfalt çalışması yapılarak yolu hizmete açtık. Bölgemize ve şehrimize hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.
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