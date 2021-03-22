Konya Büyükşehir Belediyesi’nden Arıcılara Destek

Konya ve kırsalında Arıcılığı Geliştirme Projesi kapsamında tarıma ve tarım üreticisine desteğini sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, Akşehir’deki arı üreticisine yüzde 50 hibe destekli bal süzme makinesi dağıtımı gerçekleştirdi.

Akşehir Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen makine dağıtımına Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Konya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve destekten yararlanan arı üreticileri katıldı. Arıcılığın önemine dikkat çeken Başkan Salih Akkaya, “Akşehir’den 13 üreticimize yüzde 50 katkılı olarak Konya Büyükşehir Belediyemiz tarafından bal süzme makinesi veriliyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay başta olmak üzere emeği geçen herkese arı üreticilerimize böyle bir destekten dolayı teşekkür ediyorum. Biz arıcılığı önemsiyoruz. Geçtiğimiz yıllarda da Türkiye’nin neresinde olursa olsun, arıcılık ile ilgili seminerlere arıcılarımızı gönderdik ve göndermeye devam ediyoruz. Her gittikleri seminerde yeni bilgiler ve teknikler öğrendiklerini ifade ediyorlar. İnşallah bundan sonra da arıcılarımızı Akşehir Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi olarak desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Akkaya’nın konuşmasının ardından destekten yararlanan 13 arı üreticisine bal süzme makineleri teslim edildi.