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Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

KONYA 10.05.2021, 09:52
Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kulu ilçesine bağlı Soğukkuyu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selim N. (29) idaresindeki 06 ZV 313 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu araçta bulunan sürücü ile birlikte Ozan B. (18) ve Cezmi N. (29) yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yolculardan Cezmi N., itfaiyenin çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı 3 kişi, ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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