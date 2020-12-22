KONESOB’un projesi MEVKA’dan destek almaya hak kazandı

Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KONESOB) tarafından, Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA)’na 2020 Yılı 5. Dönem Teknik Destek Programı kapsamında sunulan “KONESOB Esnaf Mesleki ve Sosyal Gelişim Merkezi Ön Fizibilite Projesi” destek almaya hak kazandı.

Ajans tarafından yaklaşık 100 Bin TL bütçe ayrılan proje ile KONESOB tarafından üye esnafların ekonomik gelişimine ve sosyo - kültürel değerlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlanması, mesleki ve sosyal ortak kullanım olanaklarının değerlendirilmesi, planlanması, geliştirilmesi ve uygulanması amacıyla kurulması öngörülen, Esnaf Mesleki ve Sosyal Gelişim Merkezi’ne yönelik fizibilite raporunun hazırlanması hedefleniyor.

“Ortak çalışma kültürünün önemi”

Atılan imzaların ardından proje ile ilgili görüşlerini dile getiren MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı “Ajans olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda bölgemizde yer alan esnaf ve sanatkarlarımızın, KOBİ’lerimizin, sanayicilerimizin ulusal ve uluslararası alanda rekabet edebilirliklerini, üretim, ihracat ve istihdam kapasitelerini artırmaları amacıyla ihtiyaç duydukları makine, ekipman, donanım ve yazılımın temin edilmesi noktasında çeşitli sektörlerde mali destek programları uygulamaya gayret gösteriyoruz. Aynı şekilde kurum olarak uyguladığımız teknik destek programlarımız ile de bu makine, ekipman ve donanımı daha verimli kullanacak olan insan kaynağımızın mesleki ve teknik açıdan gelişimini de son derece önemsiyoruz. Bu doğrultuda, iş dünyamızın ihtiyaç duyduğu çeşitli alanlarda mesleki eğitime destek veriyor, bunun yanı sıra bu mesleki eğitimlerin verilmesine zemin hazırlayacak kapsamlı ve donanımlı eğitim merkezlerinin oluşturulmasına öncülük etmeye çalışıyoruz. Bu anlamda, Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından Konya il merkezi ve ilçelerinde yer alan esnaf ve sanatkârların değişen ekonomik ve sosyal şartlara uyum sağlaması, rekabet güçleri ve kapasitelerinin artırılması, sosyal ve yenilikçi kooperatifçilik anlayışının ve ortak çalışma kültürünün oluşturulması amacıyla ajansımıza sunulan bu projeyi çok değerli bulduğumuzu da özellikle belirtmek istiyorum. Proje kapsamında Konya il merkezi ve ilçelerinde 27 alan ve 141 farklı mesleki kursta yıllık yaklaşık toplam 22.000 kişinin mesleki ve sosyal gelişim eğitimi alması, ekonomik ve sosyal şartlarının iyileştirilmesi amacıyla ileride hayata geçirilmesi planlanan mesleki ve sosyal gelişim merkezinin ilk aşaması olan fizibilite projesinin Ajansımız desteği ile hazırlanması hedeflenmektedir. Mevlana Kalkınma Ajansı olarak, yüksek ve dengeli refah seviyesine erişmiş, uluslararası ekonomilerle bütünleşmiş, ulusal ve uluslararası yatırımcıların üretmek için tercih ettikleri bir bölge ve bölgemizin sahip olduğu insan kaynağının becerilerinin özel sektörün ihtiyacını karşılayacak seviyeye yükseltilmesi vizyonumuz doğrultusunda bundan sonra da bu tür projelere destek vermeyi sürdüreceğiz. Temennimiz, fizibilite projesinin bir an önce tamamlanarak, söz konusu merkezin esnaflarımızın hizmetine sunulmasıdır” ifadelerini kullandı.

“Esnafımızın donanımlı bir yapıya kavuşması önemli”

Ardından konuşan KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak da, “Şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz ekonomisinin can damarı konumunda bulunan esnaflarımız, üretim, ihracat, istihdam gibi çeşitli alanlarda büyük katkılar sunmaktadır. Ülkemizin ekonomik hareketliliği noktasında bu denli öneme sahip olan esnaflarımızın, mesleki ve teknik açıdan çağın gerektirdiği şekilde donanımlı bir yapıya kavuşması da Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği olarak bizim en büyük amacımız. Bu amaç doğrultusunda önümüzdeki dönemlerde hayata geçirmeyi arzuladığımız Esnaf Mesleki ve Sosyal Gelişim Merkezi’mizin ilk aşaması olan fizibilite çalışmasını Mevlana Kalkınma Ajansımızın desteği ile gerçekleştireceğiz. Bu destek, bünyemizde ve esnaf olarak çalışan ilgili paydaşlarımızın da mesleki gelişim boyutu ile makine ekipman, insan kaynakları ve kurumsal kapasitesini artırmaya yönelik planladığımız ön fizibiliteyi içeren ve aynı zamanda ileride yine Ajansımızın Güdümlü Proje Desteği veya Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programlarına yönelik olarak hazırlayacağımız projelerin de başlangıcı niteliğinde bir teknik destek olacaktır. Kurum olarak bu projemize destek olan Mevlana Kalkınma Ajansımıza, esnaflarımız adına teşekkür ediyor, esnaflarımızın mesleki ve ekonomik açıdan ihtiyaç duyduğu tüm projeleri hayata geçirmeye ve onların yanında olmaya devam edeceğimizi belirtmek istiyorum” diye konuştu.