KONESOB’tan kuaförlere mesleki yeterlilik belgesi

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin (KONESOB) TESK-ESYEM ile yaptığı protokol çerçevesinde kuaförlük branşında Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan meslek sahiplerine belgeleri düzenlenen törenle verildi.

KONESOB toplantı salonunda gerçekleştirilen törene KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak ve Konya Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Veli Baranok katıldı. Programda konuşan KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, “Nitelikli iş gücüne katkı sunmak amacıyla KONESOB, ESYEM ve Konya Kuaförler Odamızca bu projeyi yürüttük. Kuaförlük sektöründe hizmet veren meslek sahibi kardeşlerimiz mesleki yeterlik belgesiyle birlikte daha nitelikli olarak işlerine sahip çıkar ve daha güzel işler yaparlar. Kazananları tebrik ediyor, başarılar diliyorum” dedi.

Başkan Karabacak, mesleki yeterlilik belgesi almak isteyen kuaförlük ve epilasyon branşlarındaki meslek sahiplerine de çağrı yaparak, KONESOB’a ve Konya Kuaförler Esnaf Odasına başvuruda bulunmalarını hatırlattı. Programın sonunda Mesleki Yeterlilik Sınavını başarıyla tamamlayanlara belgeleri KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak ve Konya Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Veli Baranok tarafından verildi.