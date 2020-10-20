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KONESOB VOC-Test Center Project uygulamaya geçiyor

KONYA ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ TARAFINDAN, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINA SUNULAN “KONESOB VOC-TEST CENTER PROJECT” UYGULAMAYA GEÇİYOR.

KONYA 20.10.2020, 13:53
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KONESOB VOC-Test Center Project uygulamaya geçiyor

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) tarafından, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığına sunulan “KONESOB VOC-Test Center Project” uygulamaya geçiyor.

Sözleşmesi 29 Eylül 2020 tarihinde imzalanan proje, VOC-Test Merkezleri-III Hibe Programı VOC-Test Centres-III Grant Scheme (VOC-TEST-III)) kapsamında uygulanacak. Avrupa Birliği tarafından desteklenen proje kapsamında; KONESOB bünyesinde öncelikle ulaştırma sektöründe beş meslek dalında olmak üzere, mesleki yeterlilik belgesi vermeye yetkili bir belgelendirme merkezi kurulacak. Yine proje kapsamında ulusal yeterlilik sistemi hakkında ilgili kesimlerde farkındalık yaratmayı amaçlayan çeşitli etkinlikler düzenlenecek, meslek standartları ve yeterlilikler geliştirilecek ve revize edilecek. İhtiyaçlar doğrultusunda yeni mesleklerde de yetki alınacak.

Sözleşmeye imza atan KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, Konya ili için önemli bir ihtiyaç olan belgelendirme merkezinin esnaf teşkilatı bünyesinde hayata geçecek olmasından memnuniyet duyduğunu, kurulacak merkezin tüm Türkiye’ye hizmet vereceğini belirtti. 1 Kasım 2020 tarihinde uygulanmaya başlayacak olan proje 18 ay sürecek.

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