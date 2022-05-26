KONESOB Başkanı Karabacak, TESK Başkanlığı’na adaylığını açıkladı

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu’nun (TESK) Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

KONESOB Başkanı Karabacak, Tantavi Kültür Merkezi’nde oda başkanlarının atılımıyla basın toplantısı düzenledi. Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin Genel Kurulunu 8 Mayıs 2022 tarihinde tamamlayarak emaneti yine yeniden Bismillah diyerek teslim aldıklarını hatırlatarak, “1 Haziran’da başlayıp 30 Haziran’da Ankara’da yapılacak olan 13 İhtisas Federasyonumuzun Olağan Genel Kurullarıyla odalarımızın, birliklerimizin ve federasyonlarımızın yapılanmaları da şekillenmiş olacak. Ve bu süreç Eylül ayında gerçekleşecek olan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonumuzun (TESK) Seçimli Olağan Genel Kuruluyla tamamlanmış olacak” dedi.

“Derdi olmayanın sevdası olmaz. Derdimiz esnaf ve sanatkarımız, sevdamız memleket” diye konuşan Başkan Karabacak, “Bu bilinçle çalıştık, bu bilinçle yol haritamızı oluşturduk. Esnaf ve sanatkarlar olarak bizler hayatın her alanında yer almaktayız. Odalarımızın, birliklerimizin, federasyonlarımızın hizmet ederken yaşadıkları maddi ve manevi zorluklara hep birlikte şahidiz. Bu zorluklarla hizmeti şiar edinmiş olan başkan ve kurul üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Hal böyleyken, 2 milyonu aşkın esnaf ve sanatkarımızı, 3 bin odamızı, 82 birliğimizi ve 13 federasyonumuzu çatısı altında barındıran Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu’muzda bir yeniliğe ve dinamizme ihtiyaç olduğu apaçık ortadadır. Deyim yerindeyse konfederasyonumuzun özüne yani üzerine kurulduğu Ahilik esaslarına geri dönmesi gerekmektedir. Ahilik bir toplumun ayakta kalabilmesi, gelişmesi ve iyi yönetilebilmesi için gereken tüm unsurları içinde barındıran bir hayat biçimidir. Burada bir sözümüzü hatırlatmak isterim; birliğimizin genel kurulunda, ‘Bugün burada alacağımız emanet bir Fatiha, bir başlangıca Bismillah olacak’ demiştik. Şimdi de, yepyeni bir başlangıç için, sizlerin huzurunda, bu salondan tüm Türkiye’ye ilan ediyorum; Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin bir neferi olarak, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu’muzun Genel Başkanlığına ekibimizle birlikte neferler olarak aday olduğumuzu açıklıyorum. Esnaf ve sanatkarımızın dertleriyle hemhal olmuş bir birey ve kardeşiniz olarak, konfederasyonumuzun yeniden ayağa kalkması, güçlenmesi, esnaflarına, sanatkarlarına, odalarına, birliklerine ve federasyonlarına faydalı bir kurum olması, Ahilik esaslarıyla çalışmalarını sürdürmesi için, Allah’ın izni ile adaylık sürecimize başlamış oluyoruz” ifadelerini kullandı.